В Белгородской области не смягчат ограничения из-за COVID-19 ещё минимум неделю

Разработаны методические рекомендации на федеральном уровне. Для снятия ограничений и послабления режима самоизоляции необходимы определённые показатели по трём критериям. Первый – коэффициент распространения инфекции, который оценивают по суточному распространению за восемь дней. Специалисты сравнивают первые и последние четыре дня. Коэффициент должен быть менее единицы. Пока что мы не достигли такого результата. Заболеваемость у нас варьирует от 67 до 89 случаев. На прошлой неделе коэффициент был менее единицы, а на этой – более единицы. Устойчивой тенденции снижения у нас нет. Поэтому говорить, что мы готовы пойти на какие-то послабления, преждевременно. Елена Оглезнева