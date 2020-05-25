В Белгородской области не смягчат ограничения из-за COVID-19 ещё минимум неделю

На брифинге по эпидситуации в регионе 25 мая обсудили тему снятия ограничений и готовность Белгородской области снова перейти к первому этапу выхода из режима самоизоляции. На прошлой неделе чиновники обещали сообщить о решении в понедельник. 25 мая стало известно, что все действующие правила продлеваются и никаких послаблений ожидать не стоит. По крайней мере – пока что.
Всё потому, что область по-прежнему не проходит по одному из трёх основных показателей – коэффициент распространения инфекции. Несмотря на то, что начальник управления Роспотребнадзора области сообщила, что мы вышли на плато и недельные показатели роста практически не меняются, необходимо отслеживание ситуации в течение двух недель. Если регион продержит планку 14 дней, можно будет приступать к послаблениям.
Разработаны методические рекомендации на федеральном уровне. Для снятия ограничений и послабления режима самоизоляции необходимы определённые показатели по трём критериям. Первый – коэффициент распространения инфекции, который оценивают по суточному распространению за восемь дней. Специалисты сравнивают первые и последние четыре дня. Коэффициент должен быть менее единицы. Пока что мы не достигли такого результата. Заболеваемость у нас варьирует от 67 до 89 случаев. На прошлой неделе коэффициент был менее единицы, а на этой – более единицы. Устойчивой тенденции снижения у нас нет. Поэтому говорить, что мы готовы пойти на какие-то послабления, преждевременно. Елена Оглезнева
По словам начальника управления регионального Роспотребнадзора, показатель коечного фонда находится в норме. На сегодня число коек увеличено и свободно более 50% от их общего количества. Этого достаточно для того, чтобы ввести послабления сразу же, как только будет достигнут необходимый показатель по первому критерию.
Похожая ситуация с третьим показателем – тестирование на COVID-19.
Сейчас мы тестируем очень много. В диагностику вовлечено сразу несколько лабораторий: это и лаборатория центра СПИД, и областная клиническая больница, и инфекционная, и частные лаборатории. Показатель у нас очень хороший – 107,2 на 100 тыс. населения. Елена Оглезнева
Такие цифры тоже позволяют выйти на первый этап послаблений. Для него необходимо всего 70 на 100 тыс. населения. Поэтому для снятия части ограничений в области остаётся лишь ждать улучшения показателя заболеваемости и придерживаться правил, установленных местными властями. Что можно и нельзя в Белгородской области – напомним в тексте ниже.
12 мая в регионе перешли к первому этапу выхода из режима самоизоляции. Власти разрешили работу общепиту с летними площадками, зоопаркам, торговым центрам, белгородцам позволили прогулки в парках, скверах и рекреационных зонах. По Черноземью послабления в Белгородской области считались самыми радикальными.
Впоследствии это привело к резкому скачку числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией и возвратило жителей области к былым запретам уже спустя три дня.
Не помог региону даже обязательный масочный режим. В Сети стали активно постить фото, на которых довольные послаблениями люди игнорируют правила ношения масок в общественных местах: магазинах, аптеках, транспорте. Этим же грешили некоторые работники заведений, которые не просто обязаны соблюдать меры безопасности, но и напрямую ответственны за это: за обслуживание клиента без маски – штраф.
15 мая на брифинге замгубернатора Ольга Павлова рассказала, что снятие послаблений – необходимая мера для того, чтобы вернуть показатели к норме. Чиновница пояснила, что к первому этапу область обязательно вернётся снова, как только выдержит некоторое время все три критерия – коечный фонд, лабораторные исследования и заболеваемость.
Учитывая всё вышесказанное, белгородцам оставалось лишь перечитывать все многочисленные «можно» и «нельзя» и ожидать.
15 мая в Белгородской области сообщили о возобновлении действия постановления, по которому жил регион до 12 мая.
Согласно документу запрещались:
Тем не менее среди всех запретов был перечень разрешений.
Так, в области можно:
Всё это доступно белгородцам и сейчас, если не забывать о масочном режиме. Так как без средства защиты на лице не пустят ни в одно госучреждение, магазин, аптеку, автобус или троллейбус. Даже в такси могут потребовать надеть маску.
А пока все только мечтают о снятии рамок и запретов, можно почитать материал ИА «Бел.Ру» о том, как адаптироваться на работе и в обществе в целом, когда придёт время вернуться к прежней жизни без ежедневных посиделок дома. Местные психологи поделились ценными практическими советами, как сделать выход из режима самоизоляции наиболее комфортным для себя и своих близких.