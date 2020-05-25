В Белгородской области мотоциклист насмерть разбился о стойку дорожного знака

Напомним, 24 мая в селе Долгое Валуйского горокруга экипаж ДПС устроил погоню за 15-летним мотоциклистом без шлема и прав. В итоге подросток не справился с управлением, его госпитализировали. Прибывшая на место ДТП мать несовершеннолетнего нарушителя в порыве злости повредила форму одного из полицейских.