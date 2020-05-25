В Белгородской области мотоциклист насмерть разбился о стойку дорожного знака

По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, на 63-м километре автодороги Томаровка – Красная Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка насмерть разбился 45-летний мотоциклист.
Он ехал за рулём мотоцикла «Ямаха». Мужчина превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стойку дорожного знака. От полученных травм он скончался на месте.
Напомним, 24 мая в селе Долгое Валуйского горокруга экипаж ДПС устроил погоню за 15-летним мотоциклистом без шлема и прав. В итоге подросток не справился с управлением, его госпитализировали. Прибывшая на место ДТП мать несовершеннолетнего нарушителя в порыве злости повредила форму одного из полицейских.