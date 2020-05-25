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В Белгородской области мотоциклист насмерть разбился о стойку дорожного знака

25 мая 2020, 15:54
Фото: УМВД России по Белгородской области
ДТП со смертельным исходом произошло 25 мая около 14:25 в Краснояружском районе.

По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, на 63-м километре автодороги Томаровка – Красная Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка насмерть разбился 45-летний мотоциклист.

Он ехал за рулём мотоцикла «Ямаха». Мужчина превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стойку дорожного знака. От полученных травм он скончался на месте.

Напомним, 24 мая в селе Долгое Валуйского горокруга экипаж ДПС устроил погоню за 15-летним мотоциклистом без шлема и прав. В итоге подросток не справился с управлением, его госпитализировали. Прибывшая на место ДТП мать несовершеннолетнего нарушителя в порыве злости повредила форму одного из полицейских.

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