Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде разработают проект временного ж/д переезда за 6,8 млн рублей

25 мая 2020, 10:27
Фото: pixabay.com
Железнодорожный переезд появится на 700 км перегона Белгород — Долбино Юго-Восточной железной дороги между улицами Горького и Красноармейской в областном центре. На его проектную документацию планируют потратить 6,8 млн рублей. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

Заказчик работ — управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области. Согласно документам госзакупки, проект железнодорожного переезда будет готов в течение 120 календарных дней. В планах — оборудовать переезд на 700 км перегона Белгород — Долбино Юго-Восточной железной дороги — между улицами Горького и Красноармейской.

В ходе создания проектной документации исполнитель должен будет предусмотреть около ж/д переезда металлические оцинкованные опоры и светодиодные светильники, разработать и представить на согласование заказчику не менее двух вариантов настила железнодорожного переезда, предусмотреть устройство пешеходного перехода, а также электроснабжение устройств сигнализации и электросвязи.

Помимо этого, при оборудовании переезда должно быть учтено оснащение средствами видеозаписи и видеофиксации. Также исполнитель должен будет при необходимости согласовать размещение временных подъездных дорог и объездов с собственниками земель и владельцами коммуникаций.

Создавать проект переезда будет компания «РСП Инжиниринг». За работу организации заплатят 6,8 млн рублей. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «РСП Инжиниринг» зарегистрировано в 2005 году в Ростовской области, город Шахты. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Генеральный директор — Олег Слышкин. В 2018 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 184 тысячи рублей.

Материалы по теме
Пожилые люди могут недосчитаться пенсии из-за переезда и неоплаченной квартплатыВ Белгороде на два дня перекроют железнодорожный переездМошенник притворился грузоперевозчиком и заставил белгородца дважды оплатить переезд
#Новости#Документация#Ж/д#Проект#Переезды#Госзакупки#Есть повод#Эксклюзив#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18