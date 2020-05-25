В Белгороде разработают проект временного ж/д переезда за 6,8 млн рублей

Заказчик работ — управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области. Согласно документам госзакупки, проект железнодорожного переезда будет готов в течение 120 календарных дней. В планах — оборудовать переезд на 700 км перегона Белгород — Долбино Юго-Восточной железной дороги — между улицами Горького и Красноармейской.
В ходе создания проектной документации исполнитель должен будет предусмотреть около ж/д переезда металлические оцинкованные опоры и светодиодные светильники, разработать и представить на согласование заказчику не менее двух вариантов настила железнодорожного переезда, предусмотреть устройство пешеходного перехода, а также электроснабжение устройств сигнализации и электросвязи.
Помимо этого, при оборудовании переезда должно быть учтено оснащение средствами видеозаписи и видеофиксации. Также исполнитель должен будет при необходимости согласовать размещение временных подъездных дорог и объездов с собственниками земель и владельцами коммуникаций.
Создавать проект переезда будет компания «РСП Инжиниринг». За работу организации заплатят 6,8 млн рублей. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «РСП Инжиниринг» зарегистрировано в 2005 году в Ростовской области, город Шахты. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Генеральный директор — Олег Слышкин. В 2018 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 184 тысячи рублей.