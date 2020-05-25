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Стойленский ГОК помогает Белгородской области в борьбе с COVID-19

25 мая 2020, 09:13
Фото: https://pixabay.com/ru/
Стойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» – социальный партнёр НЛМК – приобрели для медицинских учреждений Белгородской области более 30 тысяч средств индивидуальной защиты – медицинских масок, респираторов, многоразовых защитных экранов. На эти цели направлено более 15 млн рублей.

Все средства защиты передадут в Медицинский центр мобилизационных ресурсов в Белгороде для распределения их по больницам Белгородской области, в которых организованы отделения для лечения заразившихся коронавирусом.

Стойленский ГОК был и остаётся социально ориентированной компаний. Мы всегда откликаемся на просьбы о помощи от администрации области и Старого Оскола и в данном случае не можем остаться в стороне, так как понимаем, что, только объединив усилия, сможем победить вирус. Комбинат и в дальнейшем будет не только обеспечивать безопасную работу сотрудников в текущих условия, но и помогать медицинским учреждениям Белгородской области в приобретении всех необходимых средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Роман Великанский, директор дирекции по персоналу дивизиона «Руда»

В апреле и начале мая Стойленский ГОК при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» передал в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского аппараты искусственной вентиляции лёгких, дыхательную аппаратуру и прикроватные мониторы — всего десять единиц техники, медикаменты, дезинфицирующие и антисептические средства, противоэпидемиологические костюмы, а также ткань для их пошива. СГОК также помог городу в приобретении масок, перчаток и дезинфицирующих средств, приобретении необходимого медицинского оборудования. Общая сумма помощи составила более 15,5 млн рублей.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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