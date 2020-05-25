Стойленский ГОК помогает Белгородской области в борьбе с COVID-19

Стойленский ГОК был и остаётся социально ориентированной компаний. Мы всегда откликаемся на просьбы о помощи от администрации области и Старого Оскола и в данном случае не можем остаться в стороне, так как понимаем, что, только объединив усилия, сможем победить вирус. Комбинат и в дальнейшем будет не только обеспечивать безопасную работу сотрудников в текущих условия, но и помогать медицинским учреждениям Белгородской области в приобретении всех необходимых средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Роман Великанский, директор дирекции по персоналу дивизиона «Руда»