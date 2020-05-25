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Под Белгородом строят школу на 1100 мест за 661,8 млн рублей

25 мая 2020, 13:13
Фото: ИА "Бел.Ру"
школа
Новое учебное заведение появится в микрорайоне Таврово-4 Белгородского района. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок. Подрядчика определили, и судя по контракту уже должно было начаться строительство.

18 мая департамент строительства и транспорта Белгородской области подписал контракт с АО «Дирекция ЮЗР» на строительство новой школы. Её возведут в селе Таврово за средства из бюджета области и субсидий федерального бюджета за 2021 и 2022 годы. Всего на строительство выделили 661,8 млн рублей.

Несмотря на то, что поставщика определяли на сайте госзакупок, электронного аукциона не было. В графе «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» прописано, что это «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

За эти деньги школу должны будут отстроить с нуля и «под ключ»: выполнить подготовительные работы, устройство фундаментов, кровли, внутренние отделочные и пусконаладочные работы, устройство наружных сетей канализации, водоснабжения, газоснабжения и благоустроить территорию.

Согласно графику, приложенному к проектной документации, до 15 мая рабочие «Дирекции ЮЗР» уже должны были снять плодородный слой земли на 4380 м³ для начала подготовительных работ. До 1 сентября 2021 года в школе появятся пищеблоки и медкабинеты. До 15 сентября того же года подрядчик обязан оборудовать внутреннее водоснабжение и водоотведение, вентиляцию, пожарную сигнализацию, системы связи. В октябре в школу завезут первую мебель, инвентарь, пособия, а к этому времени уже должны быть готовы наружные сети и благоустройство.

Полностью завершить строительство должны к 15 июля 2022 года, а приёмка школы запланирована на 29 июля. При этом не исключено, что подрядчик закончит раньше. Гарантийный срок на все виды работ и материалы предусмотрен на пять лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Справка. АО «Дирекция юго-западного района» зарегистрировано в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководит компанией Александр Славкин. Несмотря на то, что выручка «Дирекции» за 2018 год составила 1,1 млрд рублей, акционерное общество сработало в убыток. Согласно данным из «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль достигла -12,9 млн рублей. При этом в 2018 году «Дирекция» заключила 18 контрактов общей суммой 1,4 млрд рублей, в 2019 — 281 контракт на 2,2 млрд рублей. За пять месяцев 2020 года акционерное общество подписало 71 контракт на сумму 467 млн рублей.

Напоминаем, АО «Дирекция юго-западного района» является подрядчиком на строительстве микрорайона Новая жизнь, скандал с которым возник буквально в апреле 2020 года. Владельцы квартир не могли зарегистрировать свои права, а посему — обратиться в поликлинику и отдать детей в школы и детсады. Белгородцы даже записывали видеообращение к президенту Путину.

А уже в мае, 22 числа, на качество стройки в «Новой жизни» в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» пожаловался местный житель. По словам мужчины, стены на нижних этажах «Дирекция ЮЗР» строит из гипсокартона, а не из обещанного блока. Кроме того, компания изначально обещала провести коммуникации без дополнительных затрат со стороны жильцов, но потом потребовала 38 тыс. рублей.

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Редакция ИА «Бел.Ру» напоминает, что ещё одну школу строят под Белгородом в селе Дальняя Игуменка. Это будет школа-детсад на 80 дошколят и 80 учеников начальных классов. А в Старом Осколе в микрорайоне Северный возводят трёхэтажную школу на 550 мест. Учебное учреждение расположилось на площади в 31 010 м².

Ещё одна школа появится в селе Крутой Лог Белгородского района. Заведение будет рассчитано на 225 учеников. В конце минувшего года началось строительства школы-сада на 99 дошкольников и 100 школьников. Новое учебное заведение расположено в селе Репное под Белгородом.

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