Под Белгородом строят школу на 1100 мест за 661,8 млн рублей

18 мая департамент строительства и транспорта Белгородской области подписал контракт с АО «Дирекция ЮЗР» на строительство новой школы. Её возведут в селе Таврово за средства из бюджета области и субсидий федерального бюджета за 2021 и 2022 годы. Всего на строительство выделили 661,8 млн рублей.
Несмотря на то, что поставщика определяли на сайте госзакупок, электронного аукциона не было. В графе «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» прописано, что это «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
За эти деньги школу должны будут отстроить с нуля и «под ключ»: выполнить подготовительные работы, устройство фундаментов, кровли, внутренние отделочные и пусконаладочные работы, устройство наружных сетей канализации, водоснабжения, газоснабжения и благоустроить территорию.
Согласно графику, приложенному к проектной документации, до 15 мая рабочие «Дирекции ЮЗР» уже должны были снять плодородный слой земли на 4380 м³ для начала подготовительных работ. До 1 сентября 2021 года в школе появятся пищеблоки и медкабинеты. До 15 сентября того же года подрядчик обязан оборудовать внутреннее водоснабжение и водоотведение, вентиляцию, пожарную сигнализацию, системы связи. В октябре в школу завезут первую мебель, инвентарь, пособия, а к этому времени уже должны быть готовы наружные сети и благоустройство.
Полностью завершить строительство должны к 15 июля 2022 года, а приёмка школы запланирована на 29 июля. При этом не исключено, что подрядчик закончит раньше. Гарантийный срок на все виды работ и материалы предусмотрен на пять лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.
Справка. АО «Дирекция юго-западного района» зарегистрировано в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководит компанией Александр Славкин. Несмотря на то, что выручка «Дирекции» за 2018 год составила 1,1 млрд рублей, акционерное общество сработало в убыток. Согласно данным из «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль достигла -12,9 млн рублей. При этом в 2018 году «Дирекция» заключила 18 контрактов общей суммой 1,4 млрд рублей, в 2019 — 281 контракт на 2,2 млрд рублей. За пять месяцев 2020 года акционерное общество подписало 71 контракт на сумму 467 млн рублей.
Напоминаем, АО «Дирекция юго-западного района» является подрядчиком на строительстве микрорайона Новая жизнь, скандал с которым возник буквально в апреле 2020 года. Владельцы квартир не могли зарегистрировать свои права, а посему — обратиться в поликлинику и отдать детей в школы и детсады. Белгородцы даже записывали видеообращение к президенту Путину.
А уже в мае, 22 числа, на качество стройки в «Новой жизни» в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» пожаловался местный житель. По словам мужчины, стены на нижних этажах «Дирекция ЮЗР» строит из гипсокартона, а не из обещанного блока. Кроме того, компания изначально обещала провести коммуникации без дополнительных затрат со стороны жильцов, но потом потребовала 38 тыс. рублей.
Редакция ИА «Бел.Ру» напоминает, что ещё одну школу строят под Белгородом в селе Дальняя Игуменка. Это будет школа-детсад на 80 дошколят и 80 учеников начальных классов. А в Старом Осколе в микрорайоне Северный возводят трёхэтажную школу на 550 мест. Учебное учреждение расположилось на площади в 31 010 м².
Ещё одна школа появится в селе Крутой Лог Белгородского района. Заведение будет рассчитано на 225 учеников. В конце минувшего года началось строительства школы-сада на 99 дошкольников и 100 школьников. Новое учебное заведение расположено в селе Репное под Белгородом.