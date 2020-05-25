Под Белгородом строят школу на 1100 мест за 661,8 млн рублей

Согласно графику, приложенному к проектной документации, до 15 мая рабочие «Дирекции ЮЗР» уже должны были снять плодородный слой земли на 4380 м³ для начала подготовительных работ. До 1 сентября 2021 года в школе появятся пищеблоки и медкабинеты. До 15 сентября того же года подрядчик обязан оборудовать внутреннее водоснабжение и водоотведение, вентиляцию, пожарную сигнализацию, системы связи. В октябре в школу завезут первую мебель, инвентарь, пособия, а к этому времени уже должны быть готовы наружные сети и благоустройство.