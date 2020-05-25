Очаг коронавируса зарегистрировали в здании бизнес-центра «Контакт» в Белгороде

Как стало известно ИА «Бел.Ру» на брифинге в региональном депздраве 25 мая, COVID-19 диагностировали у двух сотрудников корпуса №3 бизнес-центра «Контакт» на Королёва, 2а. Там находится структурное подразделение областного правительства. В настоящее время работников организации, имевших контакт с заражёнными, будут тестировать на коронавирусную инфекцию, а все помещения корпуса продезинфицировали. Заболевшие лечатся амбулаторно.
Бизнесмены переживают, что дирекция может закрыть все фирмы бизнес-центра в принудительном порядке. По словам заместителя начальника депздрава Людмилы Крыловой, распоряжения о закрытии бизнес-центра не поступало, а расследование произошедшего только началось.
В департаменте экономического развития Белгородской области добавили, что случай заражения коронавирусом зарегистрирован в корпусе №3, которым управляет УК «Дом предпринимателя». В помещениях провели обработку. Компания продолжает работать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Ни одну из организаций в здании бизнес-центра «Контакт» закрывать не собираются
Напомним, по состоянию на 25 мая в Белгородской области зарегистрировали 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе COVID-19 заболело 1825 человек. Из них 15 белгородцев умерли.