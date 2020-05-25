Очаг коронавируса зарегистрировали в здании бизнес-центра «Контакт» в Белгороде

Как стало известно ИА «Бел.Ру» на брифинге в региональном депздраве 25 мая, COVID-19 диагностировали у двух сотрудников корпуса №3 бизнес-центра «Контакт» на Королёва, 2а. Там находится структурное подразделение областного правительства. В настоящее время работников организации, имевших контакт с заражёнными, будут тестировать на коронавирусную инфекцию, а все помещения корпуса продезинфицировали. Заболевшие лечатся амбулаторно.