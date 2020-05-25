Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Очаг коронавируса зарегистрировали в здании бизнес-центра «Контакт» в Белгороде

25 мая 2020, 13:04
Фото: pixabay.com
Случай заражения коронавирусом зарегистрировали в одном из корпусов бизнес-центра «Контакт». В здании продезинфицировали помещения.

Как стало известно ИА «Бел.Ру» на брифинге в региональном депздраве 25 мая, COVID-19 диагностировали у двух сотрудников корпуса №3 бизнес-центра «Контакт» на Королёва, 2а. Там находится структурное подразделение областного правительства. В настоящее время работников организации, имевших контакт с заражёнными, будут тестировать на коронавирусную инфекцию, а все помещения корпуса продезинфицировали. Заболевшие лечатся амбулаторно.

Бизнесмены переживают, что дирекция может закрыть все фирмы бизнес-центра в принудительном порядке. По словам заместителя начальника депздрава Людмилы Крыловой, распоряжения о закрытии бизнес-центра не поступало, а расследование произошедшего только началось.

В департаменте экономического развития Белгородской области добавили, что случай заражения коронавирусом зарегистрирован в корпусе №3, которым управляет УК «Дом предпринимателя». В помещениях провели обработку. Компания продолжает работать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Ни одну из организаций в здании бизнес-центра «Контакт» закрывать не собираются

Напомним, по состоянию на 25 мая в Белгородской области зарегистрировали 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе COVID-19 заболело 1825 человек. Из них 15 белгородцев умерли.

Материалы по теме
За сутки коронавирусом в Белгородской области заразились 82 человекаВ Белгородской области умер ещё один пациент с коронавирусомВ Белгородской области за сутки коронавирус подтвердили ещё у 89 человек
#Новости#Тест#Контакт#Коронавирус#Заражение#Бизнес-центр#Эксклюзив#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18