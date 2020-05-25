Как школы Белгородской области организуют «Последний звонок»

Выпускники могут поблагодарить своих учителей и записать им короткие видео. В онлайн-режиме ребят поздравят с окончанием школы любимые артисты. Однако некоторые регионы всё-таки решили провести привычное празднование последнего звонка, но позже. В Ненецком АО последний звонок и вручение аттестатов пройдут в один день на открытом воздухе для нескольких небольших групп выпускников.