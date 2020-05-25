Как школы Белгородской области организуют «Последний звонок»

Старт марафону, включающему несколько акций и флешмобов, на странице Минпросвещения во «ВКонтакте» дал глава ведомства Сергей Кравцов. К примеру, в Тюменской области школьникам предлагают подключиться к флешмобу #ВыпускникиТанцуютДома. Онлайн-празднование организуют школы Белгородской, Курской, Саратовской и некоторых других областей.
Выпускники могут поблагодарить своих учителей и записать им короткие видео. В онлайн-режиме ребят поздравят с окончанием школы любимые артисты. Однако некоторые регионы всё-таки решили провести привычное празднование последнего звонка, но позже. В Ненецком АО последний звонок и вручение аттестатов пройдут в один день на открытом воздухе для нескольких небольших групп выпускников.
25 мая к выпускникам Белгородской области обратился губернатор Евгений Савченко. Он пожелал им удачи на предстоящих экзаменах, дал напутствие на будущее, а также пообещал, что без праздников старшеклассники не останутся.
Напомним, что в Белгородской области все посвящённые последнему звонку челленджи и флешмобы носят только рекомендательный характер. Окончательное решение по участию образовательного учреждения в дистанционных мероприятиях принимает его руководство.