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Как школы Белгородской области организуют «Последний звонок»

25 мая 2020, 08:36
Фото: Юлия Зыкова/ ИА «Бел.Ру»
В понедельник, 25 мая, Минпросвещения проводит всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в поддержку почти 692 тыс. выпускников. К мероприятию в онлайн-формате присоединились и образовательные учреждения Белгородской области.

Старт марафону, включающему несколько акций и флешмобов, на странице Минпросвещения во «ВКонтакте» дал глава ведомства Сергей Кравцов. К примеру, в Тюменской области школьникам предлагают подключиться к флешмобу #ВыпускникиТанцуютДома. Онлайн-празднование организуют школы Белгородской, Курской, Саратовской и некоторых других областей.

Выпускники могут поблагодарить своих учителей и записать им короткие видео. В онлайн-режиме ребят поздравят с окончанием школы любимые артисты. Однако некоторые регионы всё-таки решили провести привычное празднование последнего звонка, но позже. В Ненецком АО последний звонок и вручение аттестатов пройдут в один день на открытом воздухе для нескольких небольших групп выпускников.

25 мая к выпускникам Белгородской области обратился губернатор Евгений Савченко. Он пожелал им удачи на предстоящих экзаменах, дал напутствие на будущее, а также пообещал, что без праздников старшеклассники не останутся.

Напомним, что в Белгородской области все посвящённые последнему звонку челленджи и флешмобы носят только рекомендательный характер. Окончательное решение по участию образовательного учреждения в дистанционных мероприятиях принимает его руководство.

Белгородских школьников не будут заставлять участвовать в челленджах и флешмобах
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#Новости#Евгений Савченко#Школа#Флешмоб#Последний звонок#Голосование по Конституции#Общество
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