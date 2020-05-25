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Белгородской области выделили больше миллиарда рублей в качестве поддержки

25 мая 2020, 07:02
Фото: Евгений Грицков/Бел.Ру
Правительство РФ выделило Минфину из резервного фонда средства на поддержку 56 регионов страны. Общая сумма дотаций составляет 100 млрд рублей, из которых Белгородская область получит 1,18 млрд.

В сообщении отмечается, что дотации предназначены для регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Так, бюджет Белгородской области получит 1 181 090 300 рублей. Ближайшие соседи – Воронежская и Курская области – в список не попали.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина. Ожидается, что дотации помогут сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, правительство Белгородской области предоставило малому и среднему бизнесу льготы по аренде, что оставит региональный бюджет примерно без 900 млн рублей. Льготы предоставили для 1218 субъектов предпринимательства.

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