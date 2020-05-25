Белгородской области выделили больше миллиарда рублей в качестве поддержки

В сообщении отмечается, что дотации предназначены для регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Так, бюджет Белгородской области получит 1 181 090 300 рублей. Ближайшие соседи – Воронежская и Курская области – в список не попали.