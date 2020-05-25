Белгородская область не вошла в рейтинг эффективности борьбы с COVID-19

В тройку лидеров вошла Москва. В столице провели первые 50 тысяч исследований по новой программе массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу. Также, начиная с 27 мая, любой житель столицы сможет сдать тест на антитела, а результаты анализов публикуются в электронных медкартах. Помимо этого, в Москве уже более 540 доноров сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19, а более 2 тысяч студентов-медиков начали работу в инфекционных медучреждениях.