Белгородская область не вошла в рейтинг эффективности борьбы с COVID-19

Белгородская область не вошла в список регионов, которые отличились в борьбе с COVID-19. Самыми подготовленными для борьбы с инфекцией оказались три региона России. По мнению специалистов, здесь был сформирован достаточный запас коечного фонда, хорошо работает лабораторный комплекс, а медорганизации обеспечены достаточным количеством лекарств.
В тройку лидеров вошла Москва. В столице провели первые 50 тысяч исследований по новой программе массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу. Также, начиная с 27 мая, любой житель столицы сможет сдать тест на антитела, а результаты анализов публикуются в электронных медкартах. Помимо этого, в Москве уже более 540 доноров сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19, а более 2 тысяч студентов-медиков начали работу в инфекционных медучреждениях.
Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург. Здесь провели инвентаризацию коечного фонда больниц, а также открыли дополнительно 474 койки для лечения больных с лёгкой формой заболевания. На сегодняшний день помощь заражённым оказывает 21 стационар. А всего для больных с COVID-19 создано 9028 коек и закуплено 84 аппарата ИВЛ.
Третье место — у Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В округе увеличили коечный фонд, организовали дополнительные центры диагностики и заключили контракты на поставку семи роботизированных систем пробоподготовки.
Не вошли в рейтинг, но отличились:
— Архангельская область — здесь открыли консультативно-ресурсный центр по COVID-19;
— Республика Саха (Якутия) — в республике разработали проект по ускоренной подготовке среднего медперсонала;
— Республика Мордовия — в республике построили модульную кислородную станцию;
— Камчатский край — в регионе обустроили мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся;
— Ленинградская область — здесь АО НИПК «Электрон» разработало новый модуль томографического рентгеновского исследования;
— Пермский край — в регионе используют изолирующие боксы для медицинской эвакуации пациентов.
Среди регионов, которые внедрили самые эффективные меры по профилактике распространения инфекции, специалисты отметили Сахалинскую область, Республику Татарстан и Севастополь. Оценили составители рейтинга и пропускную систему в Москве и ужесточение требований к гражданам, прибывающим в регион, в Костромской области.
Наиболее солидарными регионами, где оказывается наилучшая поддержка медикам и социально незащищённым слоям населения, эксперты посчитали Калужскую и Ростовскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Высоко оценили доплаты сотрудникам домов ребёнка в Самарской области, единовременные выплаты в размере 2000 рублей для отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге, передачу 50 аппаратов ИВЛ в Свердловской области и благотворительный марафон #маскиназдоровье от Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение».
Среди регионов, где были назначены крупные выплаты медработникам и обеспечены комфортные условия для их службы, отличились Московская, Брянская и Челябинская области. Обратили внимание эксперты и на бесплатную мобильную связь для медиков в Республике Алтай и продуктовые наборы в Чувашской Республике.
В топ-3 по мерам поддержки предприятий и их работников вошли Республика Саха (Якутия), Нижегородская и Самарская области. Яркими примерами других регионов специалисты отметили общественные работы в Ленинградской области, региональные доплаты к пособию по безработице в Вологодской области, поддержку бизнеса в Ростовской области и снижение налогов в Смоленской области.
Среди лучших регионов по мерам поддержки семьи и детей оказались Свердловская область, Республика Карелия и Чеченская Республика.