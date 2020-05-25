Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Администрация Дубового потратит 470 тыс. рублей на ремонт кабинетов

25 мая 2020, 09:32
Фото: ИА "Бел.Ру"
В Белгородской области администрация посёлка заказала ремонт рабочих кабинетов. На обновление обстановки готовы выделить 470 тыс. рублей. В здании переклеят обои и заменят полы, а также вывезут строительный мусор.

Администрация Дубовского сельского поселения делает ремонт в одном из помещений. Заявка на проведение работ появилась на сайте госзакупок.

В помещении необходимо снять старые обои и полы, демонтировать плинтусы, покрыть поверхности грунтовкой, а затем новыми материалами. Для стен требуется закупить моющиеся обои на тканевой основе, для полов нужен простой линолеум. Также после ремонтных работ следует вывезти строительный мусор. Все материалы должны иметь документы, подтверждающие качество и соответствие пожарной безопасности. Использование б/у товаров недопустимо.

На обновление помещения готовы выделить 470 тыс. рублей. Примечательно, что источник финансирования ремонта в госзакупке не указан. Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 3 июня, сам аукцион проведут 5 июня 2020 года.

Материалы по теме
Администрация района в Белгородской области закупает «засекреченный» автомобиль 11 породистых собак на полмиллиона рублей закупает УМВД по Белгородской областиВ посёлок в Белгородской области закупают новый автомобиль
#Новости#Обои#Госзакупки#Ремонт#Новости Белгорода#Есть повод#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18