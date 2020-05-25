Администрация Дубового потратит 470 тыс. рублей на ремонт кабинетов

В помещении необходимо снять старые обои и полы, демонтировать плинтусы, покрыть поверхности грунтовкой, а затем новыми материалами. Для стен требуется закупить моющиеся обои на тканевой основе, для полов нужен простой линолеум. Также после ремонтных работ следует вывезти строительный мусор. Все материалы должны иметь документы, подтверждающие качество и соответствие пожарной безопасности. Использование б/у товаров недопустимо.