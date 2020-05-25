Администрация Дубового потратит 470 тыс. рублей на ремонт кабинетов

Администрация Дубовского сельского поселения делает ремонт в одном из помещений. Заявка на проведение работ появилась на сайте госзакупок.
В помещении необходимо снять старые обои и полы, демонтировать плинтусы, покрыть поверхности грунтовкой, а затем новыми материалами. Для стен требуется закупить моющиеся обои на тканевой основе, для полов нужен простой линолеум. Также после ремонтных работ следует вывезти строительный мусор. Все материалы должны иметь документы, подтверждающие качество и соответствие пожарной безопасности. Использование б/у товаров недопустимо.
На обновление помещения готовы выделить 470 тыс. рублей. Примечательно, что источник финансирования ремонта в госзакупке не указан. Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 3 июня, сам аукцион проведут 5 июня 2020 года.