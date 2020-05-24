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В Белгороде временно приостановили движение автобусов № 118

24 мая 2020, 09:52
Фото: Татьяна Алексютина/Бел.Ру
Автобус
Автобусы по маршруту следования № 118 везли белгородцев к дачным участкам. Однако 24 мая в новом расписании движения автобусов «Энергомаш» – «Сады “Ключики”» появилась пометка «Движение временно приостановлено».

Из областного центра до садовых участков следуют автобусы по 19 маршрутам. 24 мая стало известно, что автобусы «Энергомаш» – «Сады “Ключики”» с номером 118 из этого списка временно перестанут перевозить пассажиров. Об этом сообщила Единая транспортная компания.

На официальном сайте ЕТК опубликовали актуальное расписание движения на садово-огородные участки и обозначили, что движение автобусов по маршруту №118 временно приостановлено из-за несоответствия дорожных условий.

актуальное расписание движения на садово-огородные участки
Фото: ЕТК

Когда движение по данному маршруту снова возобновят, перевозчик не уточняет.

Напомним, что с 16 мая белгородцы могут ездить на дачи по льготному тарифу. Соответствующее постановление подписал градоначальник Юрий Галдун. Из-за коронавируса несколько раз переносили срок начала действия льгот, но с 16 мая окончательно утвердили 19 автобусов.

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