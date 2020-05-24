В Белгороде временно приостановили движение автобусов № 118

Напомним, что с 16 мая белгородцы могут ездить на дачи по льготному тарифу. Соответствующее постановление подписал градоначальник Юрий Галдун. Из-за коронавируса несколько раз переносили срок начала действия льгот, но с 16 мая окончательно утвердили 19 автобусов.