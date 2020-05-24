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Белгородские троллейбусы по маршруту № 8 временно приостановят перевозку пассажиров

24 мая 2020, 11:23
Фото: ИА "Бел.Ру"
Троллейбус №8
Предварительно, троллейбусы «восьмёрки» исчезнут с 27 мая. По данным белгородского сетевого издания, основной причиной стал ремонт на одной из главных улиц города — Щорса.
Сюжет
Щорса

24 мая стало известно, что с улиц Белгорода временно пропадут троллейбусы, следовавшие по маршруту № 8. Эту информацию сетевому изданию Fonar.TV подтвердили в Единой транспортной компании.

На два месяца весь транспорт с этого маршрута переставят на маршруты № 1 и № 4 «Аэропорт» — «Ж/Д вокзал». По пути следования троллейбуса № 8 пустят автобусы. По предварительным данным это произойдёт с 27 мая.

Основная причина таких новшеств — ремонт улицы Щорса, о котором местные власти сообщали ещё зимой этого года. Напомним, что здесь планируют обустроить специальные выделенные полосы для движения общественного транспорта. По данным члена рабочей группы по транспорту Дмитрия Грубого, на Щорса появятся полосы с прохождением в левой полосе и посередине.

Помимо троллейбуса № 8 временно прекращается движение автобусов по маршруту № 118, которые перевозили белгородцев к садовым участкам.

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