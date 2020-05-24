Белгородские троллейбусы по маршруту № 8 временно приостановят перевозку пассажиров

Основная причина таких новшеств — ремонт улицы Щорса, о котором местные власти сообщали ещё зимой этого года. Напомним, что здесь планируют обустроить специальные выделенные полосы для движения общественного транспорта. По данным члена рабочей группы по транспорту Дмитрия Грубого, на Щорса появятся полосы с прохождением в левой полосе и посередине.