Захватившего здание банка в центре Москвы мужчину задержали

Попала в эфир и операция по захвату злоумышленника. Мужчину задержали, оказалось, что взрывного устройства у него не было, только муляж бомбы. Злоумышленник мог находиться под воздействием стимулирующих веществ, предполагают в полиции. Во время трансляции «курьер» периодически пил алкоголь. Подтолкнуть к захвату банка мужчину могли долги по кредитам.