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Захватившего здание банка в центре Москвы мужчину задержали

23 мая 2020, 13:28
Фото: ИА «Бел.Ру»
Днём 23 мая в столице злоумышленник захватил одно из отделений Альфа-Банка. Мужчину уже задержали. Взрывного устройства у злоумышленника не было, а подтолкнуть его к такому поступку могли долги по кредитам.

В субботу, 23 мая, злоумышленник в форме курьера службы доставки еды вошёл в офис Альфа-Банка на Земляном Валу и объявил, что он заминирован, сообщает «Интерфакс». Большинство находившихся внутри сумели покинуть здание, у захватчика оставался только один заложник, который вёл прямую трансляцию в Instagram с места происшествия.

Мужчина снял на видео беседы со злоумышленником, в том числе его требования. Одним из условий захватчика, к слову, была встреча с Ольгой Бузовой.

Попала в эфир и операция по захвату злоумышленника. Мужчину задержали, оказалось, что взрывного устройства у него не было, только муляж бомбы. Злоумышленник мог находиться под воздействием стимулирующих веществ, предполагают в полиции. Во время трансляции «курьер» периодически пил алкоголь. Подтолкнуть к захвату банка мужчину могли долги по кредитам.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело за захват заложника по ст. 206 УК РФ.

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