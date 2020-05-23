Захватившего здание банка в центре Москвы мужчину задержали

В субботу, 23 мая, злоумышленник в форме курьера службы доставки еды вошёл в офис Альфа-Банка на Земляном Валу и объявил, что он заминирован, сообщает «Интерфакс». Большинство находившихся внутри сумели покинуть здание, у захватчика оставался только один заложник, который вёл прямую трансляцию в Instagram с места происшествия.
Мужчина снял на видео беседы со злоумышленником, в том числе его требования. Одним из условий захватчика, к слову, была встреча с Ольгой Бузовой.
Попала в эфир и операция по захвату злоумышленника. Мужчину задержали, оказалось, что взрывного устройства у него не было, только муляж бомбы. Злоумышленник мог находиться под воздействием стимулирующих веществ, предполагают в полиции. Во время трансляции «курьер» периодически пил алкоголь. Подтолкнуть к захвату банка мужчину могли долги по кредитам.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело за захват заложника по ст. 206 УК РФ.