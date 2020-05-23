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Владимир Путин назвал сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

23 мая 2020, 06:27
Фото: kremlin.ru
Как сообщил президент на совещании с членами правительства 22 мая, высокий уровень заболеваемости может быть в конце осени – начале зимы. Об этом ранее говорили и во Всемирной организации здравоохранения.

Вторая волна эпидемии COVID-19 в России может произойти в конце октября-ноября или начале декабря. Такой прогноз 22 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке дал Владимир Путин, сообщают «Новые известия».

Президент предупредил, что об этом нельзя забывать при постепенном выходе из режимов ограничений. Глава государства призвал Министерство здравоохранения обратить на прогноз особое внимание и быть готовым к такому развитию ситуации.

О возможном повторении сценария с заболеваемостью коронавирусом ранее предупреждали и во Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, вторая волна возможна во всех странах, где зарегистрировали вспышку COVID-19, в том числе в России.

Также на совещании зампредседателя правительства Татьяна Голикова предупредила, что в мае в России ожидается серьёзное увеличение показателей смертности. Об этом свидетельствует анализ оперативных данных трёх недель. В целом же, по словам Голиковой, медицинская система страны РФ выдержала испытание COVID-19.

Напомним, что по состоянию на 22 мая в стране зарегистрировали 326,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 99,8 тыс. россиян, скончались 3,2 тыс. пациентов.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Владимир Путин#Вторая волна#Общество
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