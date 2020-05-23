Каждый второй россиянин выступает «за» амнистию в честь 75-летия Победы

По словам Хуруджи, представители Совета по правам человека и Государственной Думы в апреле публично заявили об отказе в проведения амнистии к 75-летию Победы. Официальная причина отказа — отсутствие такой законодательной инициативы в российском парламенте. Однако неофициально, как утверждает Хуруджи, причиной отказа стали данные соцопроса, согласно которому у россиян отсутствует запрос на проведение амнистии и большая часть населения эту идею не поддерживает. Однако к правозащитникам, региональным бизнес-омбудсменам и уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову поступала другая информация.