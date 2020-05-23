Каждый второй россиянин выступает «за» амнистию в честь 75-летия Победы

Согласно проведённому опросу, 50% респондентов одобрительно отнеслись к смягчению наказания или освобождению от наказания заключённых россиян. Большинство из них — мужчины (58%) и люди в возрасте от 18 до 24 лет (63%). За смягчение наказания осуждённым выступили 25% опрошенных.
67% респондентов считают, что освободить необходимо тот спецконтингент, который отбывает наказание за экономические преступления небольшой тяжести. А 46% россиян полагают, что необходимо амнистировать осуждённых, которые совершили экономические преступления средней тяжести.
Ещё 44% уверены, что следует освободить россиян, которые совершили преступления, угрожающие безопасности человека, небольшой тяжести. И 25% опрошенных считают, что под амнистию могут попасть лица, совершившие преступления средней тяжести.
Идею провести амнистию заключённым за уголовные преступления небольшой и средней тяжести поддерживают 44% респондентов. Преимущественно это мужчины (53%) и люди в возрасте 45-59 лет (52%). Против выступают 37% опрошенных.
Причины, по которым россияне «за» амнистию:
— амнистия допустима для лиц, совершивших преступления лёгкой степени тяжести (24%);
— у каждого должен быть второй шанс (17%);
— люди могут осознавать ошибки и исправляться (14%).
14% респондентов поддерживают амнистию из-за уверенности, что могли произойти судебные ошибки. А 7% считают, что амнистию нужно провести в честь большого праздника, по причине гуманности.
Инициатором проведения опроса выступила Ассоциация защиты бизнеса, которой руководит Александр Хуруджи — общественный помощник бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей.
По словам Хуруджи, представители Совета по правам человека и Государственной Думы в апреле публично заявили об отказе в проведения амнистии к 75-летию Победы. Официальная причина отказа — отсутствие такой законодательной инициативы в российском парламенте. Однако неофициально, как утверждает Хуруджи, причиной отказа стали данные соцопроса, согласно которому у россиян отсутствует запрос на проведение амнистии и большая часть населения эту идею не поддерживает. Однако к правозащитникам, региональным бизнес-омбудсменам и уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову поступала другая информация.
Поэтому Ассоциация защиты бизнеса организовала другое исследование, чтобы получить реальные цифры. Исходя из полученных данных правозащитники будут снова обращаться к федеральным властям для того, чтобы традиционная амнистия, история которой насчитывает более 170 лет, прошла и в этом году.
Напомним, омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи принимает активное участие в деле белгородских энергетиков. Подробности дела ИА «Бел.Ру» собрало в сюжете «Дело Филатова».