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Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

23 мая 2020, 09:24
Фото: pixabay.com
Разработкой соответствующего законопроекта планируют заняться в Совете Федерации. Под новые требования могут попасть поступающие в вузы, а также граждане, желающие устроиться на работу в школы и больницы.

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения планируют внести в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В случае принятия поправок справку о прививках и перенесённых инфекционных заболеваниях могут требовать и у абитуриентов при поступлении в вузы, а также у планирующих устроиться на работу в школы и больницы граждан.

Наказание для нарушителей требований в Совете Федерации ещё не придумали. Вместе с тем известно, что перечень обязательных профилактических прививок расширится.

По национальному календарю предусмотрена вакцинация от вирусного гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша и т. д.

Из-за эпидобстановки в стране, осложнившейся коронавирусом, Минздрав ранее рекомендовал регионам приостановить плановую вакцинацию. В Белгородской области для детей её возобновили с 13 мая, но прививать их будут поэтапно.

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#Новости#Школы#Прививки#Совет Федерации#Детские сады#Общество
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