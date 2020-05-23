Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения планируют внести в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
В случае принятия поправок справку о прививках и перенесённых инфекционных заболеваниях могут требовать и у абитуриентов при поступлении в вузы, а также у планирующих устроиться на работу в школы и больницы граждан.
Наказание для нарушителей требований в Совете Федерации ещё не придумали. Вместе с тем известно, что перечень обязательных профилактических прививок расширится.
По национальному календарю предусмотрена вакцинация от вирусного гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша и т. д.
Из-за эпидобстановки в стране, осложнившейся коронавирусом, Минздрав ранее рекомендовал регионам приостановить плановую вакцинацию. В Белгородской области для детей её возобновили с 13 мая, но прививать их будут поэтапно.