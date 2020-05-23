Белгородец ударил штыком винтовки мужчину из-за пьяной перебранки с его супругой

В ноябре 2019 года находившая на детской площадке во дворе дома жительница Белгорода услышала в свой адрес нецензурные выражения. Доносились они от неизвестного мужчины с балкона. Кроме того, незнакомец угрожал физической расправой.
Женщина рассказала о случившемся супругу. Он вместе с двумя знакомыми вычислил квартиру обидчика и постучал в дверь. Гостей встретил нетрезвый подсудимый. Долго выяснять отношения он не хотел, поэтому сразу ударил супруга женщины штыком магазинной винтовки Мосина по плечу.
Белгородца признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство, по ст. 115 ч. 1 УК РФ. Свердловский районный суд приговорил его к исправительным работам на 10 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.
Приговор вступил в силу 19 мая.