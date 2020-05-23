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Белгородец ударил штыком винтовки мужчину из-за пьяной перебранки с его супругой

23 мая 2020, 08:59
Фото: ИА «Бел.Ру»
Происшествие случилось в конце прошлого года, уточнили в пресс-службе Свердловского районного суда. К выяснению отношений между оппонентами подтолкнула пьяная брань и угрозы расправой супруге потерпевшего.

В ноябре 2019 года находившая на детской площадке во дворе дома жительница Белгорода услышала в свой адрес нецензурные выражения. Доносились они от неизвестного мужчины с балкона. Кроме того, незнакомец угрожал физической расправой.

Женщина рассказала о случившемся супругу. Он вместе с двумя знакомыми вычислил квартиру обидчика и постучал в дверь. Гостей встретил нетрезвый подсудимый. Долго выяснять отношения он не хотел, поэтому сразу ударил супруга женщины штыком магазинной винтовки Мосина по плечу.

Белгородца признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство, по ст. 115 ч. 1 УК РФ. Свердловский районный суд приговорил его к исправительным работам на 10 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.

Приговор вступил в силу 19 мая.

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