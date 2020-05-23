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Белгородец попал в колонию за покушение на убийство водителя автобуса

23 мая 2020, 07:07
Фото: ИА «Бел.Ру»
Житель Белгорода не смог обжаловать приговор Октябрьского районного суда по делу о покушении на убийство. Апелляционная инстанция признала, что четыре года колонии строгого режима – обоснованное наказание за нападение с ножом на водителя автобуса.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 18 ноября 2019 года на одной из улиц областного центра: гражданин попытался оплатить проезд в автобусе с помощью мобильного телефона, но безуспешно. Водитель попросил наличные, после чего между ними разгорелся конфликт.

На следующей остановке водитель силой вытащил дебошира на улицу, а тот ударил мужчину в шею ножом. Пострадавший смог добежать до кабины и закрыть двери. Белгородец побежал за автобусом и даже пытался открыть двери, но позже его задержали сотрудники ДПС.

Врачи оценили причинённый водителю вред как лёгкий. Нападавшего признали психически здоровым, причём на суде он не отрицал факт причинения водителю телесных повреждений, но настаивал на отсутствии умысла на его убийство.

Однако суд этому не поверил и приговорил мужчину к четырём годам колонии строгого режима. Апелляционная жалоба осуждённого отклонена.

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