Белгородец попал в колонию за покушение на убийство водителя автобуса

Речь идёт об инциденте, который произошёл 18 ноября 2019 года на одной из улиц областного центра: гражданин попытался оплатить проезд в автобусе с помощью мобильного телефона, но безуспешно. Водитель попросил наличные, после чего между ними разгорелся конфликт.