В «Россети Центр Белгородэнерго» изменился номер мессенджера для текстовых сообщений

Кроме того, в «Россети Центр» работает круглосуточная прямая линия 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. По этому телефону потребители могут получить квалифицированную консультацию специалистов по вопросам электроснабжения, в том числе технологическому присоединению к сетям, состоянию электроснабжения, плановым и аварийным отключениям электроэнергии, а также дополнительным услугам филиала. Звонок бесплатный.