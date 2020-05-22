Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В «Россети Центр Белгородэнерго» изменился номер мессенджера для текстовых сообщений

22 мая 2020, 09:38
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
Информацию об отсутствии электроснабжения теперь можно передать через Viber по новому номеру 8-915-369-69-69.

Самостоятельно узнать о причинах отключения и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении – Сообщить об отключениях».

Если на момент запроса информация отсутствует, ответ с разъяснением причин отключения электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения будет направлен по электронной почте.

Кроме того, в «Россети Центр» работает круглосуточная прямая линия 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. По этому телефону потребители могут получить квалифицированную консультацию специалистов по вопросам электроснабжения, в том числе технологическому присоединению к сетям, состоянию электроснабжения, плановым и аварийным отключениям электроэнергии, а также дополнительным услугам филиала. Звонок бесплатный.

На сайте компании работает форма обратной связи в разделе «Потребителям – Обслуживание потребителей – Обратная связь».

Сообщить об отсутствии электроэнергии можно и на официальных страничках компании в социальных сетях.

Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»

Материалы по теме
Белгородэнерго занесено на областную Аллею Трудовой СлавыВ 2020 году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит освещение 11 автодорог областиБелгородэнерго в первом квартале выполнило 1 082 договоров техприсоединения
#Новости#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Белгородэнерго#Отключение электроэнергии#Электроэнергия#Россети Центр Белгородэнерго#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18