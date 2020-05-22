В Москве более 540 доноров сдали кровь на выработку плазмы с антителами

Телеграм-канал Мейстер пишет, что Ежегодно в Москве совершается около 350 тысяч кровосдач от примерно 120 тысяч доноров (максимально допустимое число кровосдач для женщин — 4 в год, для мужчин — 5 в год). Общее число потенциальных доноров крови (лиц в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний с отрицательными анализами на ВИЧ и гепатиты А, В и С) в Москве около 5-6 млн человек. Таким образом, сдают кровь лишь 2-2,4% потенциальных доноров. Поэтому 5,4% ставших донорами и записавшихся на сдачу крови — это как раз много. Грубо говоря, переболевшие коронавирусом москвичи в среднем в 2,5 раза отзывчивее, чем не болевшие.