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В Белгородской области появились дополнительные пригородные поезда

22 мая 2020, 10:57
Фото: ИА «Бел.Ру»
Они курсируют от областного центра до Нежеголи и Томаровки и обратно, сообщили в пресс-службе АО «ППК „Черноземье“». Поезда добавили с 16 мая из-за обращения правительства региона.

У жителей Белгорода стало больше возможностей добраться до Шебекинского и Яковлевского горокругов на ж/д транспорте. С 16 мая в регионе курсируют новые пригородные поезда.

Так, добавлены поезда № 6107 Белгород — Нежеголь и № 6110 Нежеголь — Белгород. Работают они по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Отправление из областного центра — в 07:40, прибытие в Нежеголь — в 08:55. В обратном направлении поезд начинает движение в 16:05, а заканчивает в 17:20.

Помимо этого, появились поезда № 6012 Белгород — Томаровка и № 6011 Томаровка — Белгород. Они курсируют каждый день, кроме четверга и воскресенья. Отправление из областного центра в 08:45, прибытие в Томаровку — 09:47. Согласно расписанию, в обратном направлении поезд начинает движение в 17:02, а заканчивает в 18:10.

Напомним, что с 16 мая в Белгородской области действует льготный проезд для дачников. В железнодорожном транспорте в поездах пригородной категории стоимость составит 20% от тарифа с «0» по «6» зону включительно.

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