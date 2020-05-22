В Белгородской области появились дополнительные пригородные поезда

Помимо этого, появились поезда № 6012 Белгород — Томаровка и № 6011 Томаровка — Белгород. Они курсируют каждый день, кроме четверга и воскресенья. Отправление из областного центра в 08:45, прибытие в Томаровку — 09:47. Согласно расписанию, в обратном направлении поезд начинает движение в 17:02, а заканчивает в 18:10.