Пьяный белгородец избил дворника, спутав его с обидчиком

Во время совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. Увидев дворника, он ударил его в спину, а когда тот упал на колени, начал наносить удары руками и ногами по голове. В итоге, как сообщили в пресс-службе суда, у пострадавшего диагностированы множественные ушибы и переломы лицевых костей.
По словам подсудимого, в тот день он выпил и спутал дворника с давним обидчиком, которому хотел отомстить. Белгородец добровольно возместил мужчине расходы на лечение и просил рассмотреть дело без исследования доказательств.
Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести здоровью, совершённом из хулиганских побуждений. За это он проведёт в колонии-поселении полгода.