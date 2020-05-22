Пьяный белгородец избил дворника, спутав его с обидчиком

Во время совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. Увидев дворника, он ударил его в спину, а когда тот упал на колени, начал наносить удары руками и ногами по голове. В итоге, как сообщили в пресс-службе суда, у пострадавшего диагностированы множественные ушибы и переломы лицевых костей.