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Пьяный белгородец избил дворника, спутав его с обидчиком

22 мая 2020, 12:20
Фото: ИА "Бел.Ру"
Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Белгорода. В январе рядом с подъездом одного из многоквартирных домов он избил пожилого мужчину.

Во время совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. Увидев дворника, он ударил его в спину, а когда тот упал на колени, начал наносить удары руками и ногами по голове. В итоге, как сообщили в пресс-службе суда, у пострадавшего диагностированы множественные ушибы и переломы лицевых костей.

По словам подсудимого, в тот день он выпил и спутал дворника с давним обидчиком, которому хотел отомстить. Белгородец добровольно возместил мужчине расходы на лечение и просил рассмотреть дело без исследования доказательств.

Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести здоровью, совершённом из хулиганских побуждений. За это он проведёт в колонии-поселении полгода.

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