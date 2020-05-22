Пожилая женщина попала под колёса иномарки в центре Белгорода

По предварительным данным, 38-летний мужчина не убедился в безопасности манёвра и при движении задним ходом сбил 67-летнюю женщину. В результате столкновения с автомобилем она получила травмы, уточнили в региональном УМВД.
До этого на перекрёстке трассы Беломестное — Слоновка — Николаевка — Львовка и подъезда к хутору Богатый в Новооскольском горокруге 58-летний водитель ВАЗ-21070 не уступил Lada-211240. В аварии пострадал 11-летний пассажир второй машины.
На пр. Комсомольский в Старом Осколе 72-летний мужчина на Chevrolet Niva при по перестроении не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате столкновения 47-летний мотоциклист получил травмы.