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Пожилая женщина попала под колёса иномарки в центре Белгорода

22 мая 2020, 12:49
Фото: ИА "Бел.Ру"
Жительница Белгорода пострадала в аварии на Свято-Троицком бульваре — её не заметил водитель Toyota Avensis, когда сдавал назад. Инцидент произошёл утром в четверг, 21 мая.

По предварительным данным, 38-летний мужчина не убедился в безопасности манёвра и при движении задним ходом сбил 67-летнюю женщину. В результате столкновения с автомобилем она получила травмы, уточнили в региональном УМВД.

До этого на перекрёстке трассы Беломестное — Слоновка — Николаевка — Львовка и подъезда к хутору Богатый в Новооскольском горокруге 58-летний водитель ВАЗ-21070 не уступил Lada-211240. В аварии пострадал 11-летний пассажир второй машины.

На пр. Комсомольский в Старом Осколе 72-летний мужчина на Chevrolet Niva при по перестроении не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате столкновения 47-летний мотоциклист получил травмы.

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