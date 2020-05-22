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Названы точные даты проведения ЕГЭ

22 мая 2020, 10:02
Фото: ИА "Бел.Ру"
Минпросвещения РФ опубликовало расписание основного периода проведения единого госэкзамена — в этом году он продлится с 29 июня по 20 июля. Резервные дни тоже предусмотрены, но о них школьники узнают чуть позже.
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ЕГЭ

В ведомстве отметили, что в выбранные даты экзамены будут сдавать участники основного и досрочного периодов. При этом в 2020 году на ЕГЭ пустят лишь тех, кто собирается продолжить учёбу в университетах.

По расписанию, 29 июня в российских школах будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. На 2 и 3 июля запланирован экзамен по русскому языку, а на 6 июля — по математике (профиль). На 9 июля поставили тесты по истории и физике, на 13 июля — по обществознанию и химии.

Экзамены по биологии и письменная часть по иностранным языкам должны пройти 16 июля. Устное тестирование по иностранным языкам состоится 18 и 20 июля.

Напомним, окончательную дату ЕГЭ озвучил глава государства Владимир Путин. Зачисление в вузы пройдёт в последний месяц лета. По мнению президента страны, проводить экзамены можно, поскольку угроза эпидемии коронавируса идёт на спад. Однако о безопасности власти и учебные заведения не забудут: места проведения экзаменов оснастят средствами индивидуальной защиты, а школьников разделят с учётом соблюдения социальной дистанции.

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