Названы точные даты проведения ЕГЭ

По расписанию, 29 июня в российских школах будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. На 2 и 3 июля запланирован экзамен по русскому языку, а на 6 июля — по математике (профиль). На 9 июля поставили тесты по истории и физике, на 13 июля — по обществознанию и химии.