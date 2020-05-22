Названы точные даты проведения ЕГЭ

В ведомстве отметили, что в выбранные даты экзамены будут сдавать участники основного и досрочного периодов. При этом в 2020 году на ЕГЭ пустят лишь тех, кто собирается продолжить учёбу в университетах.
По расписанию, 29 июня в российских школах будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. На 2 и 3 июля запланирован экзамен по русскому языку, а на 6 июля — по математике (профиль). На 9 июля поставили тесты по истории и физике, на 13 июля — по обществознанию и химии.
Экзамены по биологии и письменная часть по иностранным языкам должны пройти 16 июля. Устное тестирование по иностранным языкам состоится 18 и 20 июля.
Напомним, окончательную дату ЕГЭ озвучил глава государства Владимир Путин. Зачисление в вузы пройдёт в последний месяц лета. По мнению президента страны, проводить экзамены можно, поскольку угроза эпидемии коронавируса идёт на спад. Однако о безопасности власти и учебные заведения не забудут: места проведения экзаменов оснастят средствами индивидуальной защиты, а школьников разделят с учётом соблюдения социальной дистанции.