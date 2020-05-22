Белгородцы в апреле купили почти в два раза меньше машин, чем в марте

Соответственно уменьшилось и число выданных кредитов на покупку автомобиля. Белгородцы в апреле взяли 244 автокредита, что на 74,5% меньше, чем в марте. Белгородская область заняла по числу таких кредитов 24-е место среди регионов России. Больше всего кредитов взяли в Кемеровской и Свердловской областях и в Башкортостане.