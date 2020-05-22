Белгородцы в апреле купили почти в два раза меньше машин, чем в марте

В апреле жители Белгородской области купили 934 новых автомобиля. Это на 797, или на 46%, меньше, чем в марте.
Среди регионов России по купленным авто область заняла 19 место. Лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но там падение продаж было ещё более серьёзным — на 73-80%.
Из регионов Черноземья в топ-30 по числу проданных новых машин вошли Воронежская область, расположившаяся на 15-й строке, и Липецкая — 28-е место. Воронежцы в апреле купили 1071 новый автомобиль, липчане — 558.
Соответственно уменьшилось и число выданных кредитов на покупку автомобиля. Белгородцы в апреле взяли 244 автокредита, что на 74,5% меньше, чем в марте. Белгородская область заняла по числу таких кредитов 24-е место среди регионов России. Больше всего кредитов взяли в Кемеровской и Свердловской областях и в Башкортостане.
В целом в России в апреле выдали 17,5 тыс. автокредитов. Это на 80,8% меньше, чем в марте. В последний раз такое падение наблюдалось в январе 2015 года.