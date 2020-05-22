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Белгородцы в апреле купили почти в два раза меньше машин, чем в марте

22 мая 2020, 18:20
Фото: ИА "Бел.Ру"
За месяц показатель уменьшился на 46%. Ещё хуже цифры по количеству взятых автокредитов — их жители региона в апреле взяли на 75% меньше, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В апреле жители Белгородской области купили 934 новых автомобиля. Это на 797, или на 46%, меньше, чем в марте.

Среди регионов России по купленным авто область заняла 19 место. Лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но там падение продаж было ещё более серьёзным — на 73-80%.

Из регионов Черноземья в топ-30 по числу проданных новых машин вошли Воронежская область, расположившаяся на 15-й строке, и Липецкая — 28-е место. Воронежцы в апреле купили 1071 новый автомобиль, липчане — 558.

Соответственно уменьшилось и число выданных кредитов на покупку автомобиля. Белгородцы в апреле взяли 244 автокредита, что на 74,5% меньше, чем в марте. Белгородская область заняла по числу таких кредитов 24-е место среди регионов России. Больше всего кредитов взяли в Кемеровской и Свердловской областях и в Башкортостане.

В целом в России в апреле выдали 17,5 тыс. автокредитов. Это на 80,8% меньше, чем в марте. В последний раз такое падение наблюдалось в январе 2015 года.

Число купленных новых машин в марте и в апреле/ Статистика НБКИ
Фото: nbki.ru

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