Антимонопольщики уличили больницу в Белгородской области в нарушении на торгах

В региональное управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба от Белгородского центра стандартизации, метрологии и испытаний.
Организация планировала участвовать в электронном аукционе на оказание услуг по поверке, калибровке и метрологическому контролю. Организатором торгов выступала Шебекинская центральная районная больница.
Однако ЦРБ и закупочная комиссия отклонили заявку госучреждения. Как посчитали в Белгородском ЦСМ, сделано это было неправомерно.
Комиссия регионального УФАС рассмотрела жалобу организации в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» и признала её обоснованной. Соответствующее решение принято 20 мая.