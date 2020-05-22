Антимонопольщики уличили больницу в Белгородской области в нарушении на торгах

На медучреждение в Шебекинском горокруге пожаловался Белгородский ЦСМ, сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС. В Центре стандартизации посчитали, что их заявку на участие в аукционе отклонили неправомерно и, как выяснилось по итогу, были правы.

В региональное управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба от Белгородского центра стандартизации, метрологии и испытаний. Организация планировала участвовать в электронном аукционе на оказание услуг по поверке, калибровке и метрологическому контролю. Организатором торгов выступала Шебекинская центральная районная больница. Однако ЦРБ и закупочная комиссия отклонили заявку госучреждения. Как посчитали в Белгородском ЦСМ, сделано это было неправомерно. Комиссия регионального УФАС рассмотрела жалобу организации в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» и признала её обоснованной. Соответствующее решение принято 20 мая. Материалы по теме Нарушения в госзакупках нашли белгородские антимонопольщики Антимонопольщики предупредили мэрию Белгорода о нарушениях Орловские антимонопольщики наказали белгородскую аптеку за незаконную вывеску