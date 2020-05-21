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В тариф на ЖКУ предложили добавить плату за общедомовые нужды

21 мая 2020, 07:01
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
Депутаты из Северной Осетии выступили с инициативой скорректировать систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для многоквартирных домов в целях роста её прозрачности и уменьшения стоимости услуг ЖКХ.
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ЖКХ

Соответствующий проект закона они внесли в нижнюю палату парламента РФ.

Действующая система вызывает у авторов документа вопросы. По их мнению, плату за общедомовые нужды следует добавить в тариф на ЖКУ – общая сумма в итоге поменяется для населения на 1,5%, что депутаты считают незначительным повышением, пишет «РГ».

При этом законодатели указывают, что получившаяся стоимость будет меньше, чем при текущей системе. Граждане смогут отказаться от установки дорогих общедомовых приборов учёта, а поправки помогут сократить их расходы на коммуналку.

В пояснительной записке говорится и о том, что изменения позволят учесть интересы ТСЖ и УК. По мнению парламентариев, эти организации нередко разоряются из-за непрозрачности системы оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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#Новости#Тсж#Жилищно-коммунальные услуги#Жку#УК#Тарифы на жилищно-коммунальные услуги#ЖКХ#Экономика
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