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В федеральном штабе сообщили о ещё 71 заразившемся COVID-19 белгородце

21 мая 2020, 07:28
Фото: ИА «Бел.Ру»
Общее число заболевших в регионе достигло 1499. В каких районах зарегистрировали новые случаи – станет известно после полудня. Сообщается только о пополнении в рядах выздоровевших белгородцев – на 21 пациента.

В федеральном штабе обновили статистику заражённых коронавирусом в регионах страны. По состоянию на 21 мая в Белгородской области зарегистрирован ещё 71 случай заболевания. Всего в регионе выявлено 1499 пациентов с COVID-19.

Выздоровел ещё 21 белгородец (всего 464 по подсчётам федерального штаба). Новых случаев летального исхода нет. Всего скончались 13: последней жертвой стал 61-летний житель Вейделевского района.

В каких районах зарегистрировали новых пациентов с COVID-19, станет известно после полудня.

Напомним, что по состоянию на 20 мая в Белгороде выявили 296 заражённых коронавирусом, в Старооскольском и Валуйском горокругах – 190 и 162 соответственно, в Белгородском районе – 160. Приближается к 100 заболевшим Ракитянский район (92). Наилучшая обстановка сложилась в Ровеньском (2) и Ивнянском (6) районах.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 8849 человек. За всё время наблюдений зарегистрировано 317 554 случая заболевания.

Выписаны по выздоровлению за прошедший день 7289 пациентов. Всего от COVID-19 излечились 92 681.

За сутки умерло 127 человек с коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 3099.

Проследить за статистикой заражённых в остальных муниципалитетах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Общество
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