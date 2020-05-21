В федеральном штабе сообщили о ещё 71 заразившемся COVID-19 белгородце

Напомним, что по состоянию на 20 мая в Белгороде выявили 296 заражённых коронавирусом, в Старооскольском и Валуйском горокругах – 190 и 162 соответственно, в Белгородском районе – 160. Приближается к 100 заболевшим Ракитянский район (92). Наилучшая обстановка сложилась в Ровеньском (2) и Ивнянском (6) районах.