В федеральном штабе сообщили о ещё 71 заразившемся COVID-19 белгородце

В федеральном штабе обновили статистику заражённых коронавирусом в регионах страны. По состоянию на 21 мая в Белгородской области зарегистрирован ещё 71 случай заболевания. Всего в регионе выявлено 1499 пациентов с COVID-19.
Выздоровел ещё 21 белгородец (всего 464 по подсчётам федерального штаба). Новых случаев летального исхода нет. Всего скончались 13: последней жертвой стал 61-летний житель Вейделевского района.
В каких районах зарегистрировали новых пациентов с COVID-19, станет известно после полудня.
Напомним, что по состоянию на 20 мая в Белгороде выявили 296 заражённых коронавирусом, в Старооскольском и Валуйском горокругах – 190 и 162 соответственно, в Белгородском районе – 160. Приближается к 100 заболевшим Ракитянский район (92). Наилучшая обстановка сложилась в Ровеньском (2) и Ивнянском (6) районах.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 8849 человек. За всё время наблюдений зарегистрировано 317 554 случая заболевания.
Выписаны по выздоровлению за прошедший день 7289 пациентов. Всего от COVID-19 излечились 92 681.
За сутки умерло 127 человек с коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 3099.
Проследить за статистикой заражённых в остальных муниципалитетах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.