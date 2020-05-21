В Белгородской области коза заболела бешенством

Сотрудники Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории 19 мая подтвердили бешенство у лисы и козы. Патологический материал от животных привезли из Шебекинского горокруга и Краснояружского района.
Всего с начала 2020 года подтверждено 19 случаев бешенства из 92 доставленных материалов. Больше всего заражённых оказалось среди диких животных — лис (10). На долю домашних кошек и собак пришлось восемь случаев, ещё один — у мелкого рогатого скота, у той самой козы.
В региональном Россельхознадзоре напоминают, что самым эффективным средством в борьбе с бешенством являются профилактические прививки. Чтобы предотвратить распространение рабической инфекции в природе, диких животных подкармливают специальной вакциной.
Напомним, что в мае карантин из-за бешенства установили в шести населённых пунктах региона, в том числе на улице Красноармейской в Белгороде — до 29 июня.
По итогам минувшего года в Белгородской области зарегистрировали 52 случая бешенства в 18 районах. По статистике заболевание выявляли чаще у кошек и собак, чем у диких животных. Среди последних большинство случаев пришлось на лис. Из-за этого в регионе приняли решение в два раза сократить их популяцию.