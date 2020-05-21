В Белгородской области коза заболела бешенством

По итогам минувшего года в Белгородской области зарегистрировали 52 случая бешенства в 18 районах. По статистике заболевание выявляли чаще у кошек и собак, чем у диких животных. Среди последних большинство случаев пришлось на лис. Из-за этого в регионе приняли решение в два раза сократить их популяцию.