Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области коза заболела бешенством

21 мая 2020, 09:05
Фото: pixabay.com
В межобластной ветеринарной лаборатории за сутки у двух животных подтвердили бешенство: второй пострадавшей стала лиса, сообщили в региональном Россельхознадзоре. Всего с начала 2020 года установлено 19 случаев заболевания. И если лисы часто пополняли статистику бешеных животных, то заражённую козу нашли впервые.

Сотрудники Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории 19 мая подтвердили бешенство у лисы и козы. Патологический материал от животных привезли из Шебекинского горокруга и Краснояружского района.

Всего с начала 2020 года подтверждено 19 случаев бешенства из 92 доставленных материалов. Больше всего заражённых оказалось среди диких животных — лис (10). На долю домашних кошек и собак пришлось восемь случаев, ещё один — у мелкого рогатого скота, у той самой козы.

В региональном Россельхознадзоре напоминают, что самым эффективным средством в борьбе с бешенством являются профилактические прививки. Чтобы предотвратить распространение рабической инфекции в природе, диких животных подкармливают специальной вакциной.

Напомним, что в мае карантин из-за бешенства установили в шести населённых пунктах региона, в том числе на улице Красноармейской в Белгороде — до 29 июня.

По итогам минувшего года в Белгородской области зарегистрировали 52 случая бешенства в 18 районах. По статистике заболевание выявляли чаще у кошек и собак, чем у диких животных. Среди последних большинство случаев пришлось на лис. Из-за этого в регионе приняли решение в два раза сократить их популяцию.

Материалы по теме
Заражений бешенством больше всего выявлено в Белгородской областиБольше 3 тысяч случаев бешенства зарегистрировали у животных Белгородской областиЗаболевание бешенством животных в белгородских городах стало проблемой
#Новости#Россельхознадзор#Коза#Бешенство#Лиса#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18