В Белгородской области 30-летний мужчина погиб в пожаре из-за сигареты

Пожар произошёл поздно ночью 21 мая. Прибывшие на место спасатели обнаружили в одной из комнат погибшего 30-летнего сына собственника. Огонь успел повредить внутреннюю отделу по всей площади дома, добавили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. На ликвидацию возгорания ушло чуть больше часа.
Напомним, жертвами пожаров в Белгородской области с начала года стал 31 человек, в том числе один ребёнок. С 1 января по 30 апреля в регионе зарегистрировано 1093 случая возгорания. Пожарным удалось спасти 22 человека и эвакуировать 545.
Один из последних таких случаев произошёл днём 12 мая в жилом доме на улице Карла Маркса в Валуйках. Здесь пожарные вынесли из горящего дома 90-летнюю белгородку, тем самым они спасли ей жизнь.