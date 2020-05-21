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В Белгородской области 30-летний мужчина погиб в пожаре из-за сигареты

21 мая 2020, 07:20
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Житель села Меняйлово Алексеевского городского округа стал жертвой пожара в жилом доме. О том, что из окон дома идёт густой дым, в службу спасения сообщили соседи.

Пожар произошёл поздно ночью 21 мая. Прибывшие на место спасатели обнаружили в одной из комнат погибшего 30-летнего сына собственника. Огонь успел повредить внутреннюю отделу по всей площади дома, добавили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. На ликвидацию возгорания ушло чуть больше часа.

Напомним, жертвами пожаров в Белгородской области с начала года стал 31 человек, в том числе один ребёнок. С 1 января по 30 апреля в регионе зарегистрировано 1093 случая возгорания. Пожарным удалось спасти 22 человека и эвакуировать 545.

Один из последних таких случаев произошёл днём 12 мая в жилом доме на улице Карла Маркса в Валуйках. Здесь пожарные вынесли из горящего дома 90-летнюю белгородку, тем самым они спасли ей жизнь.

Жертвами пожаров в Белгородской области стал 31 человек с начала года
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#Новости#Мчс россии#Пожар#МЧС#Алексеевский городской округ#Происшествия
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