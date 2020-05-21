В Белгородской области 30-летний мужчина погиб в пожаре из-за сигареты

Напомним, жертвами пожаров в Белгородской области с начала года стал 31 человек, в том числе один ребёнок. С 1 января по 30 апреля в регионе зарегистрировано 1093 случая возгорания. Пожарным удалось спасти 22 человека и эвакуировать 545.