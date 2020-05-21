ФСС переведет пенсионерам пособия по болезни напрямую

Лица в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19, получат больничные листы на период с 12 по 29 мая. Услуга доступна для пожилых россиян, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпуске. Члены кабинета министров Российской Федерации внесли необходимые изменения во временные правила оформления больничных. По ним уже назначили соответствующие выплаты, пишут «Новые известия».
С недавнего времени звонить врачу для оформления листка нетрудоспособности не нужно. Больничные выдают на основании той информации, которую работодатель направляет в электронном виде в Фонд социального страхования (ФСС). Прочие документы и заявления от работников не требуются. Получив данные от работодателя, ФСС направляет сведения в поликлинику. Сотрудники последней не позднее следующего рабочего дня формируют электронный листок нетрудоспособности.
Новые больничные, как и старые, работнику напрямую оплатит ФСС. Деньги поступят за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления листка нетрудоспособности. Сумму пособия рассчитывают по общим для всех правилам. Дни на больничном оплатят в полном размере при условии, что стаж работы гражданина превышает восемь лет. Для расчета берут заработок за два года, однако он ограничен средним максимальным ежемесячным заработком в 69 041,10 рубля.
Ранее, 11 мая, во время своего обращения президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости сохранить режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.