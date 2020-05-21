ФСС переведет пенсионерам пособия по болезни напрямую

Новые больничные, как и старые, работнику напрямую оплатит ФСС. Деньги поступят за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления листка нетрудоспособности. Сумму пособия рассчитывают по общим для всех правилам. Дни на больничном оплатят в полном размере при условии, что стаж работы гражданина превышает восемь лет. Для расчета берут заработок за два года, однако он ограничен средним максимальным ежемесячным заработком в 69 041,10 рубля.