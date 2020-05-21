ЕГЭ в 2020 году начнётся с 29 июня

Окончательную дату на сегодняшнем совещании о ситуации в системе образования озвучил Владимир Путин. Сдавать экзамены будут только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. Зачисление в университеты и институты пройдёт в августе.

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