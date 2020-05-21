ЕГЭ в 2020 году начнётся с 29 июня

Период Единого государственного экзамена в России стартует с 29 июня. Об этом президент сообщил на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 21 мая. По словам Владимира Путина, экзамены можно проводить, поскольку угроза эпидемии COVID-19 устойчиво снижается.
Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы в 2020 году. Аттестаты об окончании школы выдадут всем одиннадцатиклассникам без экзаменов, но эта мера временная.
Русский язык выпускники, возможно, будут сдавать два дня. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, это нужно, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты. Школьников рассадят с учётом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра.
Зачисление в вузы пройдёт в августе. Подать документы абитуриенты смогут в несколько учебных заведений без личного присутствия. При этом в последний летний месяц у выпускников будет возможность сдать ЕГЭ на оставшиеся в вузах места.
Дополнительные периоды сдачи Единого госэкзамена планируются в следующем учебном году. Также известно, что Министерство обороны отложило призыв на военную службу выпускников 2020 года.
Напомним, что период ЕГЭ планировалось начать с 8 июня, однако из-за эпидобстановки дату перенесли. В то же время ОГЭ для девятиклассников отменили.
В Министерстве просвещения сообщали, что решение о проведении выпускных вечеров в школах останется за регионами. В Белгороде от них уже отказались. В Старом Осколе не будет и последних звонков.