Забравшего двух птенцов лебедя белгородца наказали штрафом

Для своего проживания птицы выбрали водоём в охотничьем хозяйстве «Горновое» недалеко от села Вторая Новосёловка. Факт разорения гнезда зафиксировал сотрудник отдела учёта, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания во время охранно-надзорных мероприятий, уточнили в правительстве области.
Своими действиями житель района нарушил пункт Правил охоты. За уничтожение убежища лебедей его оштрафовали на 4 тыс. рублей. Птенцов выпустили на волю рядом с местом, где находилось гнездо. Сейчас лебедям и их потомству ничего не угрожает.
Напомним, самка лебедя Маруся нашла новую стаю после трёхлетней одиночной зимовки на водоёме в Октябрьском. Её перевезли в село Палатово Красногвардейского района, где она присоединилась к прилетевшей стае — паре лебедей и их восьми детям. Взрослые птицы сразу отделились, а Маруся стала вожатой среди подросшего молодняка.