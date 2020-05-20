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Забравшего двух птенцов лебедя белгородца наказали штрафом

20 мая 2020, 08:11
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Житель Ивнянского района получил штраф в 4 тыс. рублей за вторжение в привычный образ жизни пары лебедей-шипунов. Мужчина разрушил их гнездо и забрал двух птенцов.

Для своего проживания птицы выбрали водоём в охотничьем хозяйстве «Горновое» недалеко от села Вторая Новосёловка. Факт разорения гнезда зафиксировал сотрудник отдела учёта, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания во время охранно-надзорных мероприятий, уточнили в правительстве области.

Своими действиями житель района нарушил пункт Правил охоты. За уничтожение убежища лебедей его оштрафовали на 4 тыс. рублей. Птенцов выпустили на волю рядом с местом, где находилось гнездо. Сейчас лебедям и их потомству ничего не угрожает.

Напомним, самка лебедя Маруся нашла новую стаю после трёхлетней одиночной зимовки на водоёме в Октябрьском. Её перевезли в село Палатово Красногвардейского района, где она присоединилась к прилетевшей стае — паре лебедей и их восьми детям. Взрослые птицы сразу отделились, а Маруся стала вожатой среди подросшего молодняка.

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#Новости#Штраф#Ивня#Лебедь#Птенцы#Общество
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