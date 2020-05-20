Забравшего двух птенцов лебедя белгородца наказали штрафом

Для своего проживания птицы выбрали водоём в охотничьем хозяйстве «Горновое» недалеко от села Вторая Новосёловка. Факт разорения гнезда зафиксировал сотрудник отдела учёта, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания во время охранно-надзорных мероприятий, уточнили в правительстве области.