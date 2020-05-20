В депздраве объяснили, почему статистика заболевших в регионе так похожа каждый день

20 мая на брифинге в депздраве по эпидситуации в регионе корреспонденты задали чиновникам вопрос: почему ежедневный прирост коронавирусных больных стал практически стабилен – каждый день сообщают схожие числа заражённых?
Кто-то посчитал это просто странным, кто-то подумал, что числа специально занижают и распределяют равномерно по дням. Такие предположения полностью опровергла замначальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова. Она пояснила, что область достигла пика заболеваемости, ситуация более-менее стабилизировалась, и это естественно.
Цифры заболевших мы получаем из нашего Роспотребнадзора. Поэтому мне комментировать сложно. Но я бы это расценивала как стабилизацию ситуации. Мы шли с минимума до максимума. Потом идёт некий пик стабилизации, о котором мы говорим, благодаря которому можно размышлять о возможном снятии карантинных ограничений. Это закон развития эпидпроцесса. Но это то, как я понимаю ситуацию. Ничего странного в этом нет. Людмила Крылова
Напомним, что на 20 мая в регионе за сутки выявили 67 коронавирусных больных. 19 мая этот показатель достигал отметки 69, а 18 мая в области суточный прирост составил 70 человек. Днём ранее, 17 мая, депздрав сообщал о 73 вновь заражённых, а 16 мая – о 76 новых пациентах с COVID-19.
Резкий скачок от 30 инфицированных за сутки до 90 и выше заметили только в десятых числах мая. Так, 11 мая суточный прирост составлял 91 человек.