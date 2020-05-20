В депздраве объяснили, почему статистика заболевших в регионе так похожа каждый день

Цифры заболевших мы получаем из нашего Роспотребнадзора. Поэтому мне комментировать сложно. Но я бы это расценивала как стабилизацию ситуации. Мы шли с минимума до максимума. Потом идёт некий пик стабилизации, о котором мы говорим, благодаря которому можно размышлять о возможном снятии карантинных ограничений. Это закон развития эпидпроцесса. Но это то, как я понимаю ситуацию. Ничего странного в этом нет. Людмила Крылова