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В депздраве объяснили, почему статистика заболевших в регионе так похожа каждый день

20 мая 2020, 14:22
Фото: pixabay.com
статистика
Жители Белгородской области переживали, что статистику коронавирусных больных занижают или как-то переделывают, потому что ежедневный прирост колеблется в одном диапазоне. Замначальника областного депздрава пояснила, что это естественный процесс для пика заболеваемости.

20 мая на брифинге в депздраве по эпидситуации в регионе корреспонденты задали чиновникам вопрос: почему ежедневный прирост коронавирусных больных стал практически стабилен – каждый день сообщают схожие числа заражённых?

Кто-то посчитал это просто странным, кто-то подумал, что числа специально занижают и распределяют равномерно по дням. Такие предположения полностью опровергла замначальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова. Она пояснила, что область достигла пика заболеваемости, ситуация более-менее стабилизировалась, и это естественно.

Цифры заболевших мы получаем из нашего Роспотребнадзора. Поэтому мне комментировать сложно. Но я бы это расценивала как стабилизацию ситуации. Мы шли с минимума до максимума. Потом идёт некий пик стабилизации, о котором мы говорим, благодаря которому можно размышлять о возможном снятии карантинных ограничений. Это закон развития эпидпроцесса. Но это то, как я понимаю ситуацию. Ничего странного в этом нет. Людмила Крылова

Напомним, что на 20 мая в регионе за сутки выявили 67 коронавирусных больных. 19 мая этот показатель достигал отметки 69, а 18 мая в области суточный прирост составил 70 человек. Днём ранее, 17 мая, депздрав сообщал о 73 вновь заражённых, а 16 мая – о 76 новых пациентах с COVID-19.

Резкий скачок от 30 инфицированных за сутки до 90 и выше заметили только в десятых числах мая. Так, 11 мая суточный прирост составлял 91 человек.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Эксклюзив#Общество
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