В Белгородской области выпускают 70 тысяч гигиенических масок в день

В Белгородской области выпущена пробная партия противочумных костюмов и созданы тестовые образцы одноразовых медицинских костюмов. Суточный объём их производства на предприятиях региона может составить не менее тысячи единиц.
Помимо этого, в регионе есть возможность производить свыше одной тысячи тонн дезинфицирующих средств. Пока же 24 местных предприятия активно изготавливают гигиенические маски — 70 тыс. единиц ежедневно. Около 30 тыс. средств защиты уходят в субъекты здравоохранения, остальное продают через торговые сети и аптеки.
Напомним, на брифинге по мерам поддержки регионального бизнеса Олег Абрамов сообщил о планах по производству в Белгородской области одноразовых и многоразовых защитных костюмов для медиков. По его словам, власти рассчитывают не только «закрывать местную потребность» в средствах защиты, но также обеспечивать другие российские регионы и работать на экспорт.