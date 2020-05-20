В Белгородской области выпускают 70 тысяч гигиенических масок в день

Напомним, на брифинге по мерам поддержки регионального бизнеса Олег Абрамов сообщил о планах по производству в Белгородской области одноразовых и многоразовых защитных костюмов для медиков. По его словам, власти рассчитывают не только «закрывать местную потребность» в средствах защиты, но также обеспечивать другие российские регионы и работать на экспорт.