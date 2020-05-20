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В Белгородской области выпускают 70 тысяч гигиенических масок в день

20 мая 2020, 06:53
Фото: ИА "Бел.Ру"
В регионе начали производить противочумные костюмы, а также планируют изготавливать свыше тысячи тонн дезинфицирующих средств.

В Белгородской области выпущена пробная партия противочумных костюмов и созданы тестовые образцы одноразовых медицинских костюмов. Суточный объём их производства на предприятиях региона может составить не менее тысячи единиц.

Помимо этого, в регионе есть возможность производить свыше одной тысячи тонн дезинфицирующих средств. Пока же 24 местных предприятия активно изготавливают гигиенические маски — 70 тыс. единиц ежедневно. Около 30 тыс. средств защиты уходят в субъекты здравоохранения, остальное продают через торговые сети и аптеки.

Напомним, на брифинге по мерам поддержки регионального бизнеса Олег Абрамов сообщил о планах по производству в Белгородской области одноразовых и многоразовых защитных костюмов для медиков. По его словам, власти рассчитывают не только «закрывать местную потребность» в средствах защиты, но также обеспечивать другие российские регионы и работать на экспорт.

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