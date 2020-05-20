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Posted 20 мая 2020,, 15:22

Published 20 мая 2020,, 15:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области все соцработники получат дополнительные выплаты

20 мая 2020, 15:22
Новое постановление правительства опубликовали 20 мая. Согласно тексту, социальным работникам положены допвыплаты в период коронавируса независимо от того, заболеет кто-то из постояльцев соцучреждения COVID-19 или нет.

18 мая правительство Белгородской области издало новое постановлению № 131-пп, которое опубликовали 20 мая. Документ регламентирует дополнительные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Согласно документу, все специалисты социальных учреждений получат допсредства, независимо от выявления коронавируса в организации или его отсутствия. От этого факта будет зависеть лишь сумма выплат.

Если в соцучреждении не зарегистрируют случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, работникам выплатят:

  • Врачам – 40 000 рублей
  • Среднему медперсоналу – 25 000 рублей
  • Социальным работникам – 25 000 рублей
  • Младшему медперсоналу – 15 000 рублей
  • Техническому персоналу – 10 000 рублей

Если же в соцучреждении обнаружат случаи заражения COVID-19, работникам выплатят:

  • Врачам – 60 000 рублей
  • Среднему медперсоналу – 35 000 рублей
  • Социальным работникам – 35 000 рублей
  • Младшему медперсоналу – 20 000 рублей
  • Техническому персоналу – 15 000 рублей

Такие правила распространяются на работников домов престарелых, детских домов, интернатов и прочих соцучреждений, которые, как упоминали ранее, вынуждены буквально жить на работе. Специалисты работают по 14 дней, не покидая организацию. Спустя две недели их сменяют другие специалисты. Такую схему работы организовали для того, чтобы не спровоцировать занос инфекции в стационарную соцорганизацию.

Напомним, что на допвыплаты соцработникам выделили 32 млн рублей. Средства поступили из резервного фонда правительства РФ. Всего из фонда для этой цели выделили 7,6 млрд рублей, которые распределили по регионам.

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