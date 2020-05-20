В Белгородской области все соцработники получат дополнительные выплаты

Такие правила распространяются на работников домов престарелых, детских домов, интернатов и прочих соцучреждений, которые, как упоминали ранее, вынуждены буквально жить на работе. Специалисты работают по 14 дней, не покидая организацию. Спустя две недели их сменяют другие специалисты. Такую схему работы организовали для того, чтобы не спровоцировать занос инфекции в стационарную соцорганизацию.