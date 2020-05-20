В Белгородской области все соцработники получат дополнительные выплаты

Posted 20 мая 2020,, 15:22
Published 20 мая 2020,, 15:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
18 мая правительство Белгородской области издало новое постановлению № 131-пп, которое опубликовали 20 мая. Документ регламентирует дополнительные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания.
Согласно документу, все специалисты социальных учреждений получат допсредства, независимо от выявления коронавируса в организации или его отсутствия. От этого факта будет зависеть лишь сумма выплат.
Если в соцучреждении не зарегистрируют случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, работникам выплатят:
Если же в соцучреждении обнаружат случаи заражения COVID-19, работникам выплатят:
Такие правила распространяются на работников домов престарелых, детских домов, интернатов и прочих соцучреждений, которые, как упоминали ранее, вынуждены буквально жить на работе. Специалисты работают по 14 дней, не покидая организацию. Спустя две недели их сменяют другие специалисты. Такую схему работы организовали для того, чтобы не спровоцировать занос инфекции в стационарную соцорганизацию.
Напомним, что на допвыплаты соцработникам выделили 32 млн рублей. Средства поступили из резервного фонда правительства РФ. Всего из фонда для этой цели выделили 7,6 млрд рублей, которые распределили по регионам.