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В Белгородской области мужчина до смерти избил знакомого во время ссоры

20 мая 2020, 07:44
Фото: ИА "Бел.Ру"
В Белгородском районе расследуют обстоятельства смерти 39-летнего мужчины, тело которого обнаружили возле одного из домов села Никольское. Подозреваемого в преступлении нашли по «горячим следам».

Им оказался 40-летний местный житель. По версии следствия, он вместе с погибшим распивал алкоголь у себя дома. На улице между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил знакомого в голову и продолжил избивать его после падения на землю. Полученные травмы для пострадавшего оказались смертельными.

В отношении местного жителя завели уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Сейчас он находится под арестом, расследование продолжается.

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#Новости#Убийство#Ссора#Драка#Белгородский район#Криминал#Происшествия
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