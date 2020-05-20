В Белгородской области мужчина до смерти избил знакомого во время ссоры

Им оказался 40-летний местный житель. По версии следствия, он вместе с погибшим распивал алкоголь у себя дома. На улице между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил знакомого в голову и продолжил избивать его после падения на землю. Полученные травмы для пострадавшего оказались смертельными.