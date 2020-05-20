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В Белгородской области древние степные дороги отметят указателями

20 мая 2020, 14:17
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Всего в регионе установят три стелы: на местах Муравского, Изюмского и Кальмиусского шляхов. Разрабатывать их будут сами белгородцы, заявки на конкурс принимаются до конца мая. Лучшие проекты отметят денежными призами.
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Дороги

Власти Белгородской области объявили конкурс проектов указателей основных шляхов — степных дорог, проходивших по территории региона в XVI−XVII веках.

В творческом соревновании предлагают поучаствовать художникам, скульпторам, архитекторам и дизайнерам. Заявки можно подавать как одиночные, так и коллективные. От участников требуется представить стелы для Муравского, Изюмского и Кальмиусского шляхов.

Авторов лучших проектов отметят денежными премиями. Занявший первое место получит 70 тыс. рублей, второе — 50 тыс., третье — 30 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 27 мая по адресу электронной почты [email protected].

Напомним, что в январе Владимир Путин поддержал строительство Великой Русской стены по линии Белгородской черты. В случае воплощения идеи пройдёт она через Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области. По замыслу историков это будет популярный туристический маршрут, аналог Великой Китайской стены.

Однако после января разговоры о возведении Великой Русской стены затихли.

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#Новости#Указатель#Конкурс#Белгородская область#Дороги#Общество
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