В Белгородской области древние степные дороги отметят указателями

Власти Белгородской области объявили конкурс проектов указателей основных шляхов — степных дорог, проходивших по территории региона в XVI−XVII веках.
В творческом соревновании предлагают поучаствовать художникам, скульпторам, архитекторам и дизайнерам. Заявки можно подавать как одиночные, так и коллективные. От участников требуется представить стелы для Муравского, Изюмского и Кальмиусского шляхов.
Авторов лучших проектов отметят денежными премиями. Занявший первое место получит 70 тыс. рублей, второе — 50 тыс., третье — 30 тыс. рублей.
Напомним, что в январе Владимир Путин поддержал строительство Великой Русской стены по линии Белгородской черты. В случае воплощения идеи пройдёт она через Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области. По замыслу историков это будет популярный туристический маршрут, аналог Великой Китайской стены.
Однако после января разговоры о возведении Великой Русской стены затихли.