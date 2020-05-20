В Белгородской области древние степные дороги отметят указателями

Всего в регионе установят три стелы: на местах Муравского, Изюмского и Кальмиусского шляхов. Разрабатывать их будут сами белгородцы, заявки на конкурс принимаются до конца мая. Лучшие проекты отметят денежными призами.

Сюжет Дороги