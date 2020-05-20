В Белгородской области 19-летнюю девушку поймали на сбыте наркотиков

По предварительной информации, девушка общалась со своим «куратором» через один из мессенджеров. За нелегальным товаром она поехала в лесной массив в Белгородском районе. В течение нескольких дней она должна была разложить наркотики по тайникам на территории округа, сообщили в региональном УМВД.