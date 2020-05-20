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В Белгородской области 19-летнюю девушку поймали на сбыте наркотиков

20 мая 2020, 08:49
Фото: ИА "Бел.Ру"
Сотрудники правоохранительных органов поймали с поличным 19-летнюю жительницу Старого Оскола. Девушка оказалась наркодилером — в течение нескольких дней она должна была разложить части найденной «закладки» по тайникам в Старооскольском городском округе.

По предварительной информации, девушка общалась со своим «куратором» через один из мессенджеров. За нелегальным товаром она поехала в лесной массив в Белгородском районе. В течение нескольких дней она должна была разложить наркотики по тайникам на территории округа, сообщили в региональном УМВД.

Во время досмотра полицейские нашли и изъяли у девушки 28 свёртков с порошкообразным веществом. Эксперты подтвердили, что это — синтетический наркотик общей массой около 30 г.

Подозреваемая раскаялась и призналась в причастности к преступлению. По её словам, она не думала о последствиях. За покушение на сбыт крупной партии наркотиков ей грозит лишение свободы.

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