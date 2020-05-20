«Телеспорт» и Одноклассники проведут марафон матчей «Реала» и «Барселоны»

Зрители в ОК увидят как легендарные битвы между грандами испанского футбола начала нулевых, так и игры из новейшей истории противостояния. В частности, в соцсети можно будет понаблюдать за матчем сезона-2004/05, в котором «Реал» победил со счетом 4:2 благодаря голам Зидана, Роналдо, Рауля и Оуэна. Или посмотреть, как «Барселона» разгромила извечного соперника со счетом 5:0 в 2010 году. Наконец, вновь вспомнить победные голы Криштиану Роналду за «Реал» – такие, как в матче 2016 года, в котором португалец обеспечил своей команде победу на 85-й минуте.