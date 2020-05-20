Среди больных пневмонией в Белгородской области лишь у 15 подтвердился COVID-19

Ещё в начале апреля в депздраве рассказывали, что с начала года от этого заболевания скончались 50 человек, что на восемь больше, чем в этот же период в 2019 году. Однако в связи с бушующим новым вирусом теперь все случаи пневмоний в области тестируют на COVID-19. Ведь именно пневмония считается одним из самых распространённых осложнений при коронавирусе.