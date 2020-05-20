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Среди больных пневмонией в Белгородской области лишь у 15 подтвердился COVID-19

20 мая 2020, 14:40
Фото: ИА "Бел.Ру"
коронавирус
Среди общего числа переболевших пневмониями с начала года лишь у 15 человек обнаружили коронавирусную инфекцию. Такие данные привела замначальника областного депздрава Людмила Крылова.

Ежедневно на брифинге в департаменте здравоохранения чиновники и журналисты обсуждают эпидситуацию в связи с коронавирусом в регионе. 20 мая затронули тему пневмоний. Ранее у представителей депздрава интересовались, какое число пневмоний становится впоследствии коронавирусными.

На этот вопрос ответила замначальника департамента Людмила Крылова. «Из числа пневмоний, которые мы выявили, 15 оказались впоследствии ковидными. Остальные были вызваны другими вирусно-бактериальными агентами», – рассказала чиновница.

Ещё в начале апреля в депздраве рассказывали, что с начала года от этого заболевания скончались 50 человек, что на восемь больше, чем в этот же период в 2019 году. Однако в связи с бушующим новым вирусом теперь все случаи пневмоний в области тестируют на COVID-19. Ведь именно пневмония считается одним из самых распространённых осложнений при коронавирусе.

Одно время в регионе ходил слух, что по этой причине погибших пациентов с пневмонией будут хоронить так же, как и коронавирусных скончавшихся: в закрытом гробу и без церемонии прощания. Однако это всего лишь слухи. Если у умершего не подтвердили COVID-19, процесс погребения будет стандартным. Об этом рассказывала начальник областного депздрава Наталия Зубарева.

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