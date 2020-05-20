На абразивном заводе в Белгороде коронавирусом заболели программисты

На ОАО «Белгородский абразивный завод» имеются заболевшие инфекцией. На ежедневном брифинге, посвящённом ситуации с распространением заболевания в регионе, замначальника депздрава Людмила Крылова сообщила, что инфицированные работают там программистами.
По её словам, на заводе подтверждён COVID-19 у троих сотрудников. Напомним, что ОАО «Белгородский абразивный завод» входит в список системообразующих предприятий региона.
В Белгородской области также проводится проверка по факту заражения клиентов от парикмахера, больного коронавирусом.
Стоит отметить, что несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, многие россияне не готовы прививаться даже в том случае, если будет действенная вакцина. Около 35% опрошенных предпочли бы не вакцинироваться.