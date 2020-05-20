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На абразивном заводе в Белгороде коронавирусом заболели программисты

20 мая 2020, 10:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
В белгородском департаменте здравоохранения подтвердили факт заражения сотрудников абразивного завода новой коронавирусной инфекцией. По словам заместителя начальника депздрава Людмилы Крыловой, заболевшие являются программистами.

На ОАО «Белгородский абразивный завод» имеются заболевшие инфекцией. На ежедневном брифинге, посвящённом ситуации с распространением заболевания в регионе, замначальника депздрава Людмила Крылова сообщила, что инфицированные работают там программистами.

По её словам, на заводе подтверждён COVID-19 у троих сотрудников. Напомним, что ОАО «Белгородский абразивный завод» входит в список системообразующих предприятий региона.

В Белгородской области также проводится проверка по факту заражения клиентов от парикмахера, больного коронавирусом.

Стоит отметить, что несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, многие россияне не готовы прививаться даже в том случае, если будет действенная вакцина. Около 35% опрошенных предпочли бы не вакцинироваться.

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