C начала года в Белгородской области подожгли 13 автомобилей

Как сообщили в региональном управлении МЧС, с 1 января в регионе зарегистрировали 59 случае возгорания автомобилей. 13 пожаров произошли из-за неисправного электрооборудования машин, 16 возгораний Ц из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобилей, а 13 транспортных средств подожгли. Ещё четыре пожара произошли по другим причинам.
Чтобы не лишится средства передвижения, спасатели ещё раз напоминают белгородцам о том, что автомобиль необходимо оставлять на охраняемой стоянке или в гараже, следить за его технической исправностью, а в случае обнаружения неполадок срочно обращаться в автомастерскую.
Огнеборцы рекомендуют автолюбителям устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах, а если в машине установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техническое обслуживание в специализированной мастерской. Также, согласно правилам безопасности, в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с неистёкшим сроком годности.
Если же пожара избежать не удалось и загорелось пролитое под машиной топливо, необходимо воспользоваться огнетушителем, направляя порошок или пену от края к центру очага. Если возгорание произошло под капотом, с помощью монтировки или палки следует открыть капот (подходить нужно сбоку, поскольку возможен выброс пламени) и тушить огонь, начиная с интенсивного очага возгорания. Если под рукой нет огнетушителя, можно воспользоваться снегом, землёй, залить водой или накрыть брезентом.
Если возгорание невозможно быстро ликвидировать, нужно отойти на безопасное расстояние от горящего автомобиля. Ни в коем случае нельзя садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его.
До приезда пожарных по возможности пламя необходимо поливать водой, а автомобиль следует откатить на безопасное расстояние по отношению к соседним транспортным средствам. Если во время пожара в салоне автомобиля находятся люди, а дверь невозможно открыть, необходимо выбить стёкла подручными средствами и вытащить пострадавших.