C начала года в Белгородской области подожгли 13 автомобилей

Если же пожара избежать не удалось и загорелось пролитое под машиной топливо, необходимо воспользоваться огнетушителем, направляя порошок или пену от края к центру очага. Если возгорание произошло под капотом, с помощью монтировки или палки следует открыть капот (подходить нужно сбоку, поскольку возможен выброс пламени) и тушить огонь, начиная с интенсивного очага возгорания. Если под рукой нет огнетушителя, можно воспользоваться снегом, землёй, залить водой или накрыть брезентом.