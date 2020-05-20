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Белгородец попытался заменить водительские права с поддельной справкой

20 мая 2020, 11:40
Житель Белгорода попытался обмануть сотрудника ГИБДД, предоставив при замене водительских прав липовое заключение об обследовании. Обман быстро раскрыли, а 35-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.

По версии дознания, белгородец не хотел проходить обследование для получения медсправки в установленном законом порядке. Вместо этого он купил у неустановленного лица поддельный документ, который в марте этого года предъявил вместе с заявлением на замену прав инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу.

В областной прокуратуре пояснили, что уголовное дело возбуждено за использование подложного документа. Обвиняемый признал вину в полном объёме и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Материалы уже направлены в суд.

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#Новости#Водительские права#Прокуратура#Гибдд#Медицинская справка#Общество
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