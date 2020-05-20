Белгородец попытался заменить водительские права с поддельной справкой

По версии дознания, белгородец не хотел проходить обследование для получения медсправки в установленном законом порядке. Вместо этого он купил у неустановленного лица поддельный документ, который в марте этого года предъявил вместе с заявлением на замену прав инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу.