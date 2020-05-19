В Белгородской области диких животных подкармливают вакциной от бешенства

Вакцину — брикет-приманку со специфическим запахом — раскладывают рядом с норами. Сама приманка изготовлена из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и медицинского парафина, а в её состав входит антибиотик тетрациклинового ряда. Всего в этом году специалисты управления экоохотнадзора разложили более 36 тыс. брикетов, охватив свыше 1,3 тыс. участков.
В управлении ветеринарии Белгородской области пояснили, что подобные мероприятия проводятся весной (апрель и май) и осенью (сентябрь и октябрь). На некоторых территориях требуется дополнительный период вакцинации в июне–июле. В 2019 году в регионе использовано более 130 тыс. брикет-приманок.