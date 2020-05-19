В Белгородской области диких животных подкармливают вакциной от бешенства

Вакцину — брикет-приманку со специфическим запахом — раскладывают рядом с норами. Сама приманка изготовлена из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и медицинского парафина, а в её состав входит антибиотик тетрациклинового ряда. Всего в этом году специалисты управления экоохотнадзора разложили более 36 тыс. брикетов, охватив свыше 1,3 тыс. участков.