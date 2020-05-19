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В Белгородской области диких животных подкармливают вакциной от бешенства

19 мая 2020, 11:26
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
В Белгородской области завершился период весенней вакцинации диких животных — лис и енотовидных собак. Именно они считаются источниками бешенства в природе, поэтому на протяжении 15 лет в охотхозяйствах и охотничьих угодьях региона проводится их вакцинация.

Вакцину — брикет-приманку со специфическим запахом — раскладывают рядом с норами. Сама приманка изготовлена из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и медицинского парафина, а в её состав входит антибиотик тетрациклинового ряда. Всего в этом году специалисты управления экоохотнадзора разложили более 36 тыс. брикетов, охватив свыше 1,3 тыс. участков.

В управлении ветеринарии Белгородской области пояснили, что подобные мероприятия проводятся весной (апрель и май) и осенью (сентябрь и октябрь). На некоторых территориях требуется дополнительный период вакцинации в июне–июле. В 2019 году в регионе использовано более 130 тыс. брикет-приманок.

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#Новости#Дикие животные#Бешенство#Вакцина#Экоохотнадзор#Общество
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