На стоянке в Белгородской области загорелся автобус

За сутки в регионе произошло четыре пожара. Один из них — на улице Фрунзе в Алексеевке. В 13:05 на стоянке загорелся автобус ПАЗ-32054. Это случилось во время того, как водитель пытался завести транспортное средство. К счастью, никого из пассажиров в автобусе не было. Предполагают, что пожар случился из-за неисправных систем, механизмов и узлов автобуса.