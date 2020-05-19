На стоянке в Белгородской области загорелся автобус

За сутки в регионе произошло четыре пожара. Один из них — на улице Фрунзе в Алексеевке. В 13:05 на стоянке загорелся автобус ПАЗ-32054. Это случилось во время того, как водитель пытался завести транспортное средство. К счастью, никого из пассажиров в автобусе не было. Предполагают, что пожар случился из-за неисправных систем, механизмов и узлов автобуса.
В 19:55 в селе Большая Халань Корочанского района загорелась металлическая трансформаторная подстанция. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 25 и добровольная пожарная дружина села потушили возгорание, но огонь успел повредить электропроводку и аппараты защиты на площади 0,5 м².
Позже, в 23:34 в селе Правороть Прохоровского района пламенем охватило жилой дом. Уже к 00:37 пожар потушили, но огонь повредил кровлю на площади 90 м². Специалисты предполагают, что происшествие случилось из-за нарушений правил техэксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.
Ночью уже 19 мая в 00:35 в дежурную часть сообщили о четвёртом за сутки пожаре. Оказалось, в областном центре по улице Костюкова горел мусорный бак на площади 3 м². Спустя семь минут пожар полностью ликвидировали силами пожарно-спасательной части № 2.
Редакция «Бел.Ру» напоминает, 14 мая стало известно о спасении из пожара 90-летней женщины. Спасатели вынесли из горящего дома пожилую женщину без сознания.