Жители Белгорода обвалили индекс самоизоляции

Утром в понедельник, 18 мая, индекс самоизоляции в областном центре составил 1,5 из 5. К полудню показатель опустился до 0,9 — это, как следует из объяснений «Яндекса», говорит о том, что на улицах очень много людей.

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