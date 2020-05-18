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Жители Белгорода обвалили индекс самоизоляции

18 мая 2020, 11:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
Утром в понедельник, 18 мая, индекс самоизоляции в областном центре составил 1,5 из 5. К полудню показатель опустился до 0,9 — это, как следует из объяснений «Яндекса», говорит о том, что на улицах очень много людей.

До вспышки коронавируса показатель по понедельникам составлял 0,4. При этом 1 мая индекс держался на уровне 2,9. Напомним, что сейчас в Белгородской области действует масочный режим — граждане обязаны носить средства защиты в автобусах, магазинах, аптеках и поликлиниках.

После 11 мая Белгород оказался аутсайдером в рейтинге по уровню соблюдения режима самоизоляции. В списке малых городов (с населением до 500 тыс. человек) областной центр занял 11-ю строчку с конца. Губкин остановился на 56-м месте, Старый Оскол — на 124-м.

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#Новости#Коронавирус#Самоизоляция#Индекс#Общество
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