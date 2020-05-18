Сообщение о смерти от COVID-19 сотрудника белгородской птицефабрики не подтвердилось

18 мая на брифинге по эпидситуации в связи с коронавирусом в области обсудили очередные слухи о заражённых коронавирусом. В Сети активно обсуждают, что в Ракитянском районе Белгородской области COVID-19 обнаружили у сотрудников птицефабрики «Ясные зори». Пишут, что один из них скончался. Информацию полностью опровергла замначальника депздрава Людмила Крылова.
Чиновница сообщила, что на производстве нет заболевших и, тем более, скончавшихся. Среди работников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм Ясные зори» есть контактные с коронавирусным больным. Однако их сразу же выявили, в данный момент они не работают.
Заболевших на самом производстве нет. Есть пятеро отстранённых от работы по причине семейного бытового контакта. Это сотрудники птицефабрики. Информация о том, что сотрудник заболел и умер, недостоверна. Людмила Крылова
Информация оказалась очередным фейком. Впрочем, в области за время эпидемии таковых было немало. 15 мая на брифинге депздрав опроверг слухи, появившиеся прямо на похоронах. Кто-то сообщил, что умерший болен коронавирусом. Однако Крылова заверила, что информация недостоверна и погибший никогда не был инфицирован COVID-19.
Ещё раньше в регионе говорили о заражённом враче из Бирюча, которого инфицировал вернувшийся из-за границы сын. 30 марта волнение у белгородцев вызвала информация о прилетевших из Чехии медиках. Но предположения о том, что врачи вышли на работу, контактировали с больными, коллегами и заражали всех подряд, тоже оказались ложными.
В начале марта общественный резонанс спровоцировали переписки жителей области. Люди обменивались СМС с просьбой не выходить на улицы и балконы в тёмное время суток, так как по области будут распылять дезинфицирующее средство из вертолётов.
Одним из первых фейков оказалась новость о заражённых студентах, которые ещё в январе вернулись из Китая. У молодых людей диагностировали ОРВИ, но тем не менее слухи об их инфицировании новой коронавирусной инфекцией быстро разлетелись по региону.