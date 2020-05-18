Сообщение о смерти от COVID-19 сотрудника белгородской птицефабрики не подтвердилось

Ещё раньше в регионе говорили о заражённом враче из Бирюча, которого инфицировал вернувшийся из-за границы сын. 30 марта волнение у белгородцев вызвала информация о прилетевших из Чехии медиках. Но предположения о том, что врачи вышли на работу, контактировали с больными, коллегами и заражали всех подряд, тоже оказались ложными.