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«Серебряный Донец» в Белгороде отремонтируют за 5,1 млн рублей

18 мая 2020, 15:22
Фото: ИА "Бел.Ру"
Управление капитального строительства мэрии разместило госзакупку на ремонт ледовой арены «Серебряный Донец». Второй этап работ должен обойтись в 5,1 млн рублей. К документам прикреплена дефектная ведомость, в которой содержится перечень необходимых работ.

Ледовую арену «Серебряный Донец» продолжают ремонтировать. На этот раз за ремонт готовы заплатить 5,1 млн рублей, соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок. Деньги возьмут из бюджета Белгорода и субсидий областного бюджета на 2020 год.

В дефектной ведомости перечислено 57 видов работ. Сообщается также, что необходимо разобрать кровлю, демонтировать монтажные стяжки, устроить аэраторы и переложить полы. Нужно оборудовать системы вентиляции и пожарной сигнализации, разобрать бетонные основания под полы и проложить гидроизоляцию.

Заявки принимают до 22 мая 2020 года, электронный аукцион проведут 26 мая.

Второй этап ремонта «Серебряного Донца» планируют завершить ко Дню города – к 5 августа 2020 года, сообщили в администрации Белгорода.

О ремонте «Серебряного Донца» объявили в 2019 году. Тогда администрация города сообщила, что ремонт должен будет оплатить застройщик — ООО «Стройбат».

Напомним, ледовую арену на Корочанской открыли пять лет назад, а уже этим летом на сайте госзакупок появилась информация о том, что для здания заказали обследование строительных конструкций. В строительство вложили более 250 млн рублей, около четверти этой суммы — из средств партии «Единая Россия».

В Белгороде две ледовые арены отремонтируют ко Дню города
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