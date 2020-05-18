«Серебряный Донец» в Белгороде отремонтируют за 5,1 млн рублей

Напомним, ледовую арену на Корочанской открыли пять лет назад, а уже этим летом на сайте госзакупок появилась информация о том, что для здания заказали обследование строительных конструкций. В строительство вложили более 250 млн рублей, около четверти этой суммы — из средств партии «Единая Россия».