Летом студенты не будут работать проводниками в поездах

Изменился и перечень специальностей. Так, из-за сокращения пассажиропотока на железной дороге пришлось закрыть направление проводников – 250 студентов переориентированы на предприятия пищевой промышленности. Нет ясности и с детскими летними лагерями, поэтому открыт вопрос с трудоустройством спасателей и педагогов, заметили в областной Общественной палате.
В случае с остальными направлениями проводится дистанционное обучение, формируются списки и собираются документы. Не исключено, что стройотряды начнут работать не с 1 июня, а позднее – итоговая дата зависит от эпидситуации.
В Палате напомнили, что студентам предложат работу в Белгородской области и других регионах. За проезд, проживание и питание платят работодатели. Минимальный срок контракта – 30 календарных дней, а факт трудоустройства будет подтверждён записью в трудовой книжке. Зарплата составляет 20-30 тыс. рублей в месяц.