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Летом студенты не будут работать проводниками в поездах

18 мая 2020, 06:52
Фото: Общественная палата Белгородской области
Эпидемия COVID-19 скорректировала подготовку белгородских студенческих отрядов к летнему семестру. Из-за введённых ограничений к работе учащиеся региональных вузов приступят позже обычного, при этом набор и обучение проходят в дистанционном режиме.

Изменился и перечень специальностей. Так, из-за сокращения пассажиропотока на железной дороге пришлось закрыть направление проводников – 250 студентов переориентированы на предприятия пищевой промышленности. Нет ясности и с детскими летними лагерями, поэтому открыт вопрос с трудоустройством спасателей и педагогов, заметили в областной Общественной палате.

В случае с остальными направлениями проводится дистанционное обучение, формируются списки и собираются документы. Не исключено, что стройотряды начнут работать не с 1 июня, а позднее – итоговая дата зависит от эпидситуации.

В Палате напомнили, что студентам предложат работу в Белгородской области и других регионах. За проезд, проживание и питание платят работодатели. Минимальный срок контракта – 30 календарных дней, а факт трудоустройства будет подтверждён записью в трудовой книжке. Зарплата составляет 20-30 тыс. рублей в месяц.

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#Новости#Коронавирус#Общественная палата белгородской области#Лето#Студенческие отряды#Голосование по Конституции#Общество
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