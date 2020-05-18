Летом студенты не будут работать проводниками в поездах

В Палате напомнили, что студентам предложат работу в Белгородской области и других регионах. За проезд, проживание и питание платят работодатели. Минимальный срок контракта – 30 календарных дней, а факт трудоустройства будет подтверждён записью в трудовой книжке. Зарплата составляет 20-30 тыс. рублей в месяц.